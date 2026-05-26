強化毒駕防制 基市警局擬推毒駕累犯致重大傷亡者依「殺人罪」偵辦

基隆市警察局長林信雄今日在議會接受質詢時，提出毒駕肇事累犯致重大傷亡者將依「殺人罪」偵辦概念。（記者吳昇儒攝）

全國近期發生多起毒駕衝撞等重大交通事故，引發社會關注。基隆市警察局長林信雄今前往議會備詢時，許多議員針對如何防制毒駕提出疑問。林信雄表示，除編排專案路檢勤務，加強攔查可疑人車外，去年已提出「毒駕累犯肇事聲押」機制，獲院、檢單位認同並支持，未來將針對毒駕肇事累犯致重大傷亡者，以「原因自由行為」不確定故意概念，依殺人罪進行偵辦。

基隆市郭美秀、呂美玲及鄭文婷、陳宜、張之豪、施偉政等多位市議員，今日質詢時，均針對警方如何防制毒駕部分，請局長林信雄說明。

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林信雄表示，警察局於2025年4月起執行「閃耀基榮」專案路檢勤務，針對全市35處重要攔截點及縣市交界重要路口（路段）實施路檢，加強攔查可疑人車，以防制毒駕行為，維護基隆市治安與交通安全。

另於去年底檢警聯繫會議中也提案「毒駕累犯肇事聲押」機制，獲院、檢單位認同並支持其法理可行性，後續並訂定檢核表及作業流程圖函發所屬單位據以執行。經統計，截至今年4月底，已有4名毒駕肇事累犯遭法院裁定羈押。

基隆市警察局指出，據統計，2024年基隆警方查獲毒駕件數66件，2025年高達266件，案件數成倍數增長，今年1至4月與去年同期相比，已增加44件。

林信雄說，有鑑於近期毒駕引起多起死傷事故，且查獲數量逐年增加，經研議後認為，毒駕肇事累犯肇事致死者，符合刑法理論「原因自由行為」學理，行為人在自由意思下故意讓自己陷入精神喪失之狀態，屬於不確定故意之刑法概念，應可以殺人罪論處；因吸食毒品是人為可控制行為，而吸毒上路具有一定肇事機率，可預見藥效發作時，易造成車輛失控，恐導致人員死傷；但毒駕肇事累犯在曾有毒後肇事的案例，犯嫌卻仍「故意」再次吸食毒品後上路，法理上應屬不確定故意犯案，已構成殺人罪要件。目前已請相關單位，研議適法性及訂定刑法構成要件檢核表。

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