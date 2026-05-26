因應刑訴法修正施行 高檢署通令各地檢署「從嚴聲押」毒駕

高檢署今要求各地檢署，對毒駕案件從嚴審酌聲請羈押。（資料照，記者吳昇儒攝）

國內毒駕死傷案頻傳，法務部與高檢署昨啟動修法與全國掃蕩，擬提高毒駕刑度、調整假釋門檻，並研議不論車輛所有權一律沒收以遏止毒駕。高檢署今進一步發布因應措施，要求各地檢署落實適用刑事訴訟法第101條修正規定，對毒駕案件從嚴審酌聲請羈押。

高檢署指出，刑事訴訟法第101條有關預防性羈押的修正條文，已於今年5月13日經總統公布，並自5月15日正式施行，今以傳真通令各地檢署，要求針對查獲的毒駕案件，應積極依修正後規定聲請羈押，並適時對外說明案件處理情形。

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為強化嚇阻效果，高檢署續指，已要求各地方檢察署落實適用刑事訴訟法第101條1修正規定，對毒駕案件從嚴審酌聲請羈押的必要性，避免再犯風險，以保障國人生命與行車安全。

高檢署強調，毒駕不僅危及駕駛人自身安全，更可能造成無辜民眾生命、身體及財產重大損害，各級檢察機關將持續依法從嚴偵辦，並與司法警察機關密切合作，強化查緝與防制作為，嚴防毒駕危害，維護交通安全與社會安寧。

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