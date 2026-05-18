為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屋主違約出售住宅一審勝訴 高雄高分院逆轉判賠仲介報酬

    2026/05/18 07:54 記者鮑建信／高雄報導
    張姓屋主違反委託買賣房屋合約規定，擅自轉售他人，被高雄高分院改判敗訴。（記者鮑建信攝）

    張姓屋主違反委託買賣房屋合約規定，擅自轉售他人，被高雄高分院改判敗訴。（記者鮑建信攝）

    高市張姓屋主與某仲介公司簽約，委託出售高鐵左營站附近1720萬元住宅，對方找到買主並簽約後，張卻以1566萬元賣給他人，高等法院高雄分院審理後大逆轉，改判他要給付62萬元報酬定讞。

    2024年6月14日，張男與某仲介公司簽約，委託銷售契他位於左營區高鐵站附近住宅和地下停車位，價格定為1720萬元，及4%服務報酬。後來，仲介找到陳姓女買主，願意以1780萬元購買，並在隔月簽約，卻發現張另以1566萬元出售予楊姓買主，仲介公司要求張給付71萬元報酬。

    張姓戶主則說，仲介公司未提供有關銷售標的物近3個月成交行情，並在簽署後不到48小時，旋即稱找到買家，並通知他已下訂金斡旋，然就買方姓名、需求、條件、商談細節、斡旋金數額等資訊，均未告知，卻不斷催促進行買賣手續，已違反告知義務，且未盡善良管理人義務，否認有過失。

    橋頭地院以仲介公司違反30天審閱期等理由，判決張男勝訴，仲介公司不服上訴，高雄高分院則認為張對於合約內容非常清楚，並自願放棄審閱期，因此改判要賠償62萬元，全案落幕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播