屋主違約出售住宅一審勝訴 高雄高分院逆轉判賠仲介報酬

張姓屋主違反委託買賣房屋合約規定，擅自轉售他人，被高雄高分院改判敗訴。（記者鮑建信攝）

高市張姓屋主與某仲介公司簽約，委託出售高鐵左營站附近1720萬元住宅，對方找到買主並簽約後，張卻以1566萬元賣給他人，高等法院高雄分院審理後大逆轉，改判他要給付62萬元報酬定讞。

2024年6月14日，張男與某仲介公司簽約，委託銷售契他位於左營區高鐵站附近住宅和地下停車位，價格定為1720萬元，及4%服務報酬。後來，仲介找到陳姓女買主，願意以1780萬元購買，並在隔月簽約，卻發現張另以1566萬元出售予楊姓買主，仲介公司要求張給付71萬元報酬。

請繼續往下閱讀...

張姓戶主則說，仲介公司未提供有關銷售標的物近3個月成交行情，並在簽署後不到48小時，旋即稱找到買家，並通知他已下訂金斡旋，然就買方姓名、需求、條件、商談細節、斡旋金數額等資訊，均未告知，卻不斷催促進行買賣手續，已違反告知義務，且未盡善良管理人義務，否認有過失。

橋頭地院以仲介公司違反30天審閱期等理由，判決張男勝訴，仲介公司不服上訴，高雄高分院則認為張對於合約內容非常清楚，並自願放棄審閱期，因此改判要賠償62萬元，全案落幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法