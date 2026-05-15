購買虛擬幣USDT遭詐 車手竟當街搶錢！新竹檢警破假投資真搶奪案

購買虛擬幣USDT遭詐，車手竟當街搶奪，新竹檢警獲報後破假投資真搶奪案。（記者洪美秀翻攝）

新竹市警察局第一分局指出，有鄭姓被害人今年初遭詐騙集團以「假投資購買虛擬幣USDT」為幌子，並以面交等方式遭詐騙多筆款項，今年3月間鄭姓被害人面交之際，疑因詐欺集團取款車手深怕為埋伏員警查緝，竟用搶奪方式將被害人手上的20萬元款項強行搶走後搭車逃逸，警方報請檢察官偵辦後，逮捕周姓嫌犯為首的詐欺車手搶奪案件。

警方獲報後，經1個多月蒐證，鎖定以周姓嫌疑人為首之詐欺車手搶奪集團所為，由邱姓嫌疑人假冒掮客、周姓主嫌假冒幣商，而另有余姓及張姓嫌疑人分別擔任監控及收水等接應性之工作，同時利用租賃車及無照計程車作為犯案交通工具作為斷點，並以變換服裝等方式擾亂警方偵查方向，以組織性分工之方式共同犯下本起詐欺搶奪案件。

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犯罪集團成員周姓、邱姓、余姓及張姓等人在檢方複訊後坦誠犯行，經聲押4人獲准，檢警也持續擴大偵辦，追查溯源有無其他共犯，並呼籲民眾勿聽信網路或不明群組上之投資訊息，以免落入詐騙集團的陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

購買虛擬幣USDT遭詐，車手竟當街搶奪，新竹檢警獲報後破假投資真搶奪案。（記者洪美秀翻攝）

購買虛擬幣USDT遭詐，車手竟當街搶奪，新竹檢警獲報後破假投資真搶奪案。（記者洪美秀翻攝）

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