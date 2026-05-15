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    首頁 > 社會

    買毒不滿遭催促「還要等你多久」 假釋男2刀捅死友人無期定讞

    2026/05/15 11:39 記者張文川／台北報導
    最高法院判決定讞。（記者張文川攝）

    最高法院判決定讞。（記者張文川攝）

    基隆市男子林家宏前年6月於假釋期間，至毒品交易據點買毒品，在一樓巧遇許久未見的朋友而聊開，要帶他上樓交易的李姓朋友因不耐煩而催促他「你是好了沒？要上去了嗎？還要等你多久？」林家宏竟暴怒持刀連捅李男2刀致死；二審高等法院認定他手段凶殘、犯後態度欠佳，今年1月維持一審，依殺人罪將他判處無期徒刑、褫奪公權終身；林上訴，最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴定讞。

    判決書指出，林家宏於2024年6月20日下午，與其妻同搭朋友開的車，前往基隆暖暖區的據點，抵達進入1樓後，林男遇到舊識而聊起來來，而急著帶他上樓交易的李男不耐久候，走向林男伸手欲碰觸林家宏並問：「你是好了沒？要上去了嗎？還要等你多久？」。

    聊得正開心的林家宏心生不悅，突然暴怒，左手把李男的手撥開，右手掏出隨身攜帶的摺疊刀，朝李男的左腹、右胸口各猛刺一下，李男右胸腹部遭穿刺傷，導致心包膜積液、右側血胸，當場血流不止，送醫急救宣告不治。

    基隆地方法院國民法官法庭審理後認為，林在假釋期間犯下殺人案，林與李男僅是點頭之交，沒有仇恨怨隙，只因偶發細故就殺害對方，毫不尊重別人的生命權，行凶手段凶殘，犯後逃離現場，未積極救治、照護傷者，也未向家屬尋求和解賠償，犯後態度欠佳，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

    林男上訴主張沒有殺人犯意，自認只成立傷害致死罪，但高等法院、最高法院皆認為他2刀都直取胸腹部要害，有直接殺人故意，屬臨時起意、非預謀殺人，原審量處無期徒刑符合裁量權範圍，駁回林男上訴，判處無期徒刑確定。

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