請調還躲不了！屏東已婚巡佐性騷又跟拍 女警崩潰離職

曾姓巡佐（正面者）。（翻攝自東港分局臉書）

屏東縣警察局東港分局1名曾姓巡佐為分局考績委員，已婚的他，卻從去年開始數度以言語騷擾1名已婚女警，女警事後還發現自己被跟拍，立刻請調分局，但仍得知曾男會大老遠到潮州分局「巡視」，長期不堪其擾的她，最終崩潰請辭離開警界。

該曾姓巡佐原任職東港派出所副所長，去年2月在女警調至東港派出所後，開始對某名女警言語性騷擾，趁巡邏時向女警「開黃腔」，如「妳胸部很大」、「制服不能穿太小不然胸部會很明顯」等，且還會對女警頭部出手撫摸，甚至兩人巡邏時在警車上向女警表示「我下面很大，沒試用過怎麼知道」，期間儘管女警多次反應不適，但對方卻回嗆「去申訴啊！反正又錄不到」，讓女警備感壓力。

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女警在離職後不忍全說了，她向媒體爆料表示，期間反應給分局督察組卻遭消極處理，曾男更夥同其他派出所警員對其「跟監」、「跟拍」，她受不了請調潮州分局，卻仍發現曾男還會遠從東港到潮州，疑似就是要堵她，令她心生恐懼，最後於今年5月忍無可忍選擇辭職離開警界。

面對前女警離職後爆料，屏東縣警察局初步回應，指經查證屬實，予以懲處，並調整服務地區。對這類案件均採「零容忍」態度，查證屬實就依法嚴辦，看見同仁受到該事件影響，機關除表達尊重與重視外，將全力加強性別平等教育。

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