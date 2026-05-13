一個比一個兇！ 行車糾紛駕駛拿棍棒 外送員更猛揮鎮暴槍

男子從轎車拿出棍棒作勢打人。（民眾提供）

彰化市街頭出現驚悚畫面！1名外送員騎機車取餐途中，與1輛轎車男性駕駛發生行車糾紛，兩人當街吵得不可開交，男子突然從車內取出棍棒作勢毆打，沒想到外送員更猛，直接當街掏鎮暴槍揮舞，嚇得男子趕緊離去，不過警方獲報派員到場，外送員立即交付該把手槍，經警方檢視為鋼瓶鎮暴槍，全案依法偵辦。

外送員昨天（12日）將糾紛影片PO網抱怨檢舉男子危險駕駛卻未獲舉發，警方則表示因資料不完全難以認定有危險駕駛，因此不予舉發。

請繼續往下閱讀...

警方根據影片指出，這起行車糾紛發生在今年3月中旬，1名外送員騎機車行經彰化市三民路與中民街口時，被後方1輛轎車鳴喇叭示警，轎車停車後從乘客座下來1名男子，質疑外送員機車轉彎未打方向燈，雙方當街愈吵愈兇互噴三字經，男子突然回車上拿棍子作勢打人，不料外送員更猛，直接掏槍揮舞，男子看到槍趕緊邊罵邊回車上，旋即離去。

彰化警分局獲報行車糾紛派員趕往現場，外送員自稱在取餐途中與1名男子起口角對方手拿棍棒，他出於防衛拿出鎮暴槍與對方理論；外送員並交出鎮暴槍，警方初步檢視為CO2鋼瓶鎮暴手槍與塑鋼彈5顆，全案違反社會秩序維護法偵辦。

警方指出，有關外送員檢舉該輛轎車違規，因資料不完全，未見檢舉車輛行駛過程，難以認定有驟然減速在車道中暫停之危險駕駛行為，故不予舉發。外送員今天受訪指出鎮暴槍只是用來防身，警方有建議可攜帶辣椒水；網友熱議說彰化人真兇，隨便都有棍棒、槍枝；拿出來也不打，只會逞凶鬥狠耍嘴皮。

外送員當街掏槍反制棍棒男。（民眾提供）

外送員掏槍反制後，男子趕緊回到車上離去。（民眾提供）

警方據報到場，外送員當場交出槍枝。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法