高雄5歲童遭幼師「拍3下」左肩紅腫 家長怒批不是第一次了

5歲女童的左後肩遭幼兒園師拍打3下，出現大片紅腫，讓家長心疼不已。（家長提供）

高雄有媽媽在社群平台發文，指5歲女兒在三民區某家幼兒園就讀，上週五（8日）發現女兒後背一片紅腫，詢問後老師也認錯「拍了她3下」，而且這非第一次，女兒還曾被老師拽耳朵。對此，高雄市教育局將成立調查小組調查釐清。

女童媽媽發文指出，女兒因當下沒有回應老師的問題，就被老師情緒失控直接用力打了後左肩處三下，老師向媽媽表示她很抱歉，因為情緒失控！指自己力氣真的很大，不知道會這樣。女童媽媽也指老師這樣的行為這行為不是第一次了，之前還有一次拽耳朵，而且詢問我女兒後，才知道已經被打很多次了，也有其他的小朋友被打，目前已帶女兒驗傷並完成通報程序。

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高雄市教育局指出，5月10日獲報後立即於11日派員至該園進行調查，並依法先行保存相關監視器畫面，訂於5月15日召開審查小組，成立專案調查小組進一步調查釐清。

教育局表示，為維護幼兒權益，同步於5月11日將案件轉介至設立於高雄醫學大學附設中和紀念醫院的衛福部高屏區兒少保護區域醫療整合中心，提供幼兒驗傷服務，透過跨專科的醫療團隊共同評估建議，以利社政和司法調查。

教育局說明，若查證屬實，確有對幼兒有身心虐待等不當行為，將依據「幼兒教育及照顧法」第30條及第50條規定，涉案人將面臨最高60萬元罰鍰，並可處以解聘，最重可處1至4年，終身不得進入教保服務機構任職。針對涉案機構，教育局將視情節輕重處以減招、停招、停辦或廢止設立許可，並依法公告行為人及機構名稱。

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女童家長指女兒也曾被老師拽耳朵。（家長提供）

家長秀出老師的道歉和說明，指拍了女童3下，不知道會這樣。（家長提供）

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