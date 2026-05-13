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    80歲婦雨夜迷途街頭 北市警民聯手暖心助返家

    2026/05/13 10:46 記者鄭景議／台北報導
    大安分局和平東路派出所員警獲報趕抵，發現楊婦因突發性失憶忘記回家的路。（記者鄭景議翻攝）

    大安分局和平東路派出所員警獲報趕抵，發現楊婦因突發性失憶忘記回家的路。（記者鄭景議翻攝）

    80歲楊姓婦人上週末深夜獨自在台北市大安區街頭徘徊，由於當時剛下過雨且老婦神情疲憊、步履蹣跚，引起路過民眾警覺並通報警方。大安分局和平東路派出所員警獲報趕抵，發現楊婦因突發性失憶忘記回家的路，隨即透過系統查證，驚見她已被其他轄區列為協尋對象，立刻聯繫家屬接回，讓心急如焚的丈夫終於能平安與妻子團圓。

    和平東路派出所所長楊開琮與員警劉家驤、蔡明洋深夜接獲報案，指稱有長者在路邊疑似迷途。員警抵達現場時，楊姓老婦已被熱心民眾引導至路旁休息。員警在關懷過程中發現，老婦雖然行動不便但身體狀況尚可，只是因為記憶斷層，完全記不起回家的路，只能不知所措地受困在夜色中。

    員警一面輕聲安撫老婦焦慮的情緒，一面迅速透過警用系統查證身分。沒想到資料一輸入，系統隨即顯示他轄單位剛發布1名特徵相符的迷途長者協尋通報。警方確認身分無誤後，第一時間聯繫家屬。老婦的丈夫在電話中語氣極度焦急，在得知妻子被警察平安找回後，才終於放下心中大石。

    家屬趕到派出所見到老婦平安無事，對警方與熱心民眾的及時援助表示由衷感謝。丈夫向警方透露，妻子稍早獨自外出後便失聯，全家人正分頭苦尋，幸好有警察幫忙才沒發生意外，為寒冷的雨夜增添了一抹溫暖。

    大安分局提醒民眾，家中若有長者或失智家人，家屬應多加留心其動向。警方建議，可為長者配戴愛心手鍊，或向相關單位申請防走失服務，確保長者安全。警方強調將持續秉持為民服務精神，強化跨單位協作，並鼓勵社會大眾多留意生活周遭的人事物，共同營造安全溫暖的居住環境。

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