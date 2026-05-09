高雄籃球場打球變打人！ 2男違反社維法挨罰

灰衣男對著蹲著的綠衣男出腳重踹。（threads@cc820810提供）

高雄市立青少年籃球場昨（8）日晚上有許多民眾前往打球，但現場卻傳出毆人事件，有網友拍下1名高個兒男子，遭2名身高較矮的男生敲頭、飛踢，受害的高個男未還手，但不少網友為他抱不平。而警方獲報後也將2名動手者依違反社會秩序維護法裁罰。

原PO在Threads上傳影片，指打個球遇到大場面，畫面中可見，1名高個子的男子，遭到2名男子敲頭、出腳狠踹，一旁的球友見狀連忙上前制止，幸好衝突未再擴大，而受害的男子雖然佔身高優勢，卻未出手還擊，也讓其他網友直呼打人的太誇張，該片上傳僅10幾小時，已吸引近200萬人瀏覽。

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苓雅分局三多路所指出，8日晚上9點49分接獲被害人洪男（22歲）到派出所尋求警方協助，指稍早在籃球場與鄧男（19歲）及另名青少年打籃球，雙方產生口角，衍生肢體糾紛。

警方循線帶回施暴的鄧男及青少年，洪男雖不提告，但動手的2人於警詢後，被依違反社會秩序維護法第87條第1款規定加暴行於人，裁處1萬8000元以下罰鍰。該名涉嫌打人的青少年，也被通知家屬陪同製作筆錄，並通報青少年保護與關懷管理系統。

苓雅分局呼籲，民眾遇有糾紛應以理性平和的態度溝通處理，並循合法方式解決，或儘速通知警方到場協助處理，切勿罔顧自身及他人安全，訴諸違法手段而觸法遭送辦！本分局針對不法行為，絕對嚴正執法，以維護社會治安，保護民眾安全。

右側綠衣男遭黑衣黑褲男子用手重敲頭部，痛得抱頭。（threads@cc820810提供）

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