思覺失調彰化女推母摔樓梯再掐死 國民法官判12年半

彰化地方法院國民法官法庭判處周女有期徒刑12年6月。示意圖。（資料照）

彰化縣去年6月發生逆倫悲劇，周姓女子思覺失調症急性發作，與年逾60歲的母親吵架竟痛下殺手，將母親推落樓梯，還掐頸長達3分鐘致死。彰化地方法院國民法官法庭今（7日）審結，認定周女涉犯殺害直系尊親屬罪，考量案發時其精神狀態異常、辨識能力降低得依法減刑，判處有期徒刑12年6月，刑滿或赦免後進入相關處所監護3年6月。

檢方起訴指出，周女與母親同住，去年6月21日下午1點到3點左右爆發激烈爭執，周女在2樓樓梯口以腳掃向母親雙腿，導致母親跌落樓梯轉角處，再抓住母親頭部猛力撞擊地板3次，接著以手掐住頸部約3分鐘，造成母親窒息死亡。

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周女見母親倒地不動，持水果刀朝右手及右側頸部割劃多刀，最後開車逃往台中。直到當天下午5點左右死者的大女兒返家探望，赫見母親倒臥樓梯間，已無生命跡象，嚇得報警。警方循線於當晚11點左右在台中將周女逮捕到案。

國民法官庭審理認定周女犯案時受思覺失調症急性發作影響，辨識違法行為能力顯著降低，符合刑法第19條第2項減刑規定。

法官指出，周女徒手掐頸時間長達數分鐘，犯後又持刀割劃死者身體，顯見殺意甚堅，造成家屬難以彌補的傷痛；但考量其長期精神疾病史，平時亦由母親照顧，且本案並非預謀犯案，最終量處12年6月徒刑，另於服刑期滿後接受3年6月監護處分，以確保接受適當治療。

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