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    桃園女警「大UU放桌上」悼鄭詠心挨轟！ IG辣照、背景全翻出......

    2026/05/07 16:59 即時新聞／綜合報導
    洪姓女警在社群發文悼念，挨轟圖文不符、消費亡者秀身材。（圖翻攝自Threads、IG）

    洪姓女警在社群發文悼念，挨轟圖文不符、消費亡者秀身材。（圖翻攝自Threads、IG）

    台南女警鄭詠心休假期間騎車遭撞身亡，本月5日舉辦告別式。桃園一名洪姓女警在社群發文悼念，但PO出照片卻是將胸部「放」在桌上吃甜點，挨轟圖文不符、消費亡者秀身材。該名女警已將貼文刪除，桃園警分局表示將依規定懲處。據悉，該名女警過去曾指控某知名退休警察性騷她。

    洪姓女警5日在Threads上發文悼念鄭詠心，宣稱雖然沒有和對方共事過，但得知其從警經歷和噩耗後相當難過。不過洪女PO出的照片是自己吃著大福，將胸部「放」在桌上，貼文還鬼轉聊起自己的人生觀、感情觀。

    貼文一出掀起熱議，不少人痛批洪女刻意凸顯身材，悼念文只是在蹭流量、消費亡者。眼看輿論延燒，洪女隨即將貼文刪除，但其過去放在社群的辣照全被翻出，可以看到她的IG有超過1.7萬人追蹤，不吝展現健美好身材。

    據了解，在抖音開設帳號「蕭湘公子」、經常評論台灣警方相關問題的退休蕭姓警員，先前被指控2024年4月在桃園某派出所對女警襲胸，而指控性騷的就是這位洪女。不過法官勘驗監視器畫面後認為，蕭男會觸碰到女警前胸，是因為女警先拍落對方手機，蕭男不爽才推擠女警，並非有意觸摸，一審判蕭男無罪，案件上訴維持無罪判決定讞。

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