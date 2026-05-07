豐原警分局慶祝母親節 2女性主管服務逾40年7月將榮退

豐原警分局秘書室主任蔡季芳（右）服務42年，7月將榮退，分局長謝建國（左）特別致贈禮品，強調分局永遠是她們的「後頭厝」。（民眾提供）

台中市警察局豐原分局為感謝長期在警界與家庭間兩頭忙碌、展現堅毅母性的女性同仁，昨舉辦「母親節感恩餐會」，並致贈身兼母職的女性同仁禮金，其中，行政組組長宋姈花及秘書室主任蔡季芳在警界服務逾40年，7月將榮退，分局長謝建國特別致贈2人紀念品，強調豐原分局永遠是她們最溫暖的「後頭厝（娘家）」。

豐原警分局行政組長宋姈花，民國69年即服務於警界，至今長達45年，今年將告別長達近半世紀的警職生涯；秘書室主任蔡季芳，在警界服務也長達42年，她表示，從警以來，長達33年的時間都在豐原服務，幾乎以豐原分局為家，這裡不只是一個工作場所，更像是第二個家，對分局內的一草一木如數家珍，就像是分局的「長工」。

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豐原警分局長謝建國在餐會中贈送兩位榮退警察媽媽紀念品，他表示，兩位主管將最美好的歲月奉獻給了警界，也希望她們退休後能享受悠閒的生活，豐原分局永遠是她們最溫暖的「後頭厝」。

豐原警分局舉辦「母親節感恩餐會」。（民眾提供）

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