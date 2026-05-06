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    首頁 > 社會

    煙霧偵測器是否裝針孔？警揭露可用手機這樣做

    2026/05/06 17:46 記者陸運鋒／新北報導
    警方不定期在分局或派出所進行反偷拍偵測。（警方提供）

    警方不定期在分局或派出所進行反偷拍偵測。（警方提供）

    知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆出煙霧偵測器藏針孔偷拍疑雲，近幾日全台多家分店遭檢警搜索，引起社會輿論譁然；至於民眾如何分辨煙霧偵測器是否遭裝針孔。新北家防官表示，可關燈後使用手機手電筒照射掃描，觀察是否有異常反光點，或使用手機攝影模式查看是否出現不明光源。

    家防官指出，另需留意煙霧偵測器是否有「位置異常」或「不應出現」的情況，要特別留意床鋪、更衣區周邊上方或角落，也可查看煙霧偵測器是否過低，若關燈將手機開啟手電筒，使用前鏡頭看到異常紫紅光點，就可能是紅外線攝影。至於如何預防？可用毛巾或包包遮擋，更衣時選擇無明顯設備的角落。

    警方提醒，常見針孔攝影機藏匿位置包括煙霧偵測器、天花板燈具、空調出風口、壁掛時鐘、裝飾品、電視、機上盒、書架、插座轉接頭、USB充電器、延長線、行動電源、空氣清淨機、音響設備等。

    警方強調，業者應善盡管理責任，確保營業場所設備合法且無侵害隱私情形，對於任何侵犯隱私的不法行為，警方絕對依法嚴辦不寬貸，若民眾發現疑似偷拍設備，請立即撥打110報案。

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