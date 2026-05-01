巷道會車「碰一下就走」！廂型車後照鏡慘垂掛 肇逃男竟這樣說

廂型車後照車鏡遭撞損。（民眾提供）

台中市廖姓男子前天開車不慎擦撞停放路旁廂型車，撞斷對方後照鏡後卻未停留便逕自離去，讓遭受天外飛來橫禍的李姓車主相當傻眼，警方調閱相關監視器火速偵破，揪出肇事廖男，讓李男從錯愕、氣憤到感謝，心情急轉直下，直呼「還好有警方幫忙，不然真的太委屈了！」

45歲李男當天將廂型車停在北屯區文昌東十二街路邊停車格，準備開車外出時，赫然發現左側後照鏡整組掉落，懸掛在車門旁搖搖欲墜，鏡殼幾乎脫落，僅剩部分線材勉強連接，宛如整片「垂掛」在車門旁，不僅影響行車安全，也讓人看了相當心疼。

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第五分局交通分隊員警獲報到場仔細勘查發現，後照鏡外殼有明顯擦撞痕跡，研判應是其他車輛行經狹窄巷道時，不慎擦撞所致，隨即擴大調閱周邊住家及路口監視器，逐一比對可疑車輛，終於鎖定一輛小貨車涉有重嫌。

經通知42歲廖姓男子到案說明，他坦承當時駕車行經該巷弄，因道路狹窄、會車空間不足，不慎擦撞路旁停放車輛，當下雖有聽見碰撞聲，但認為只是輕微碰歪後照鏡，沒有明顯損壞，因此心存僥倖，未停車查看，也未報警便直接離去。

警方指出，無論事故大小，只要發生碰撞，都應立即停車處理，不能憑主觀判斷「應該沒事」就離開，否則恐涉及肇事逃逸相關責任，廖男因肇事後未依規定處置，依法舉發，除將面臨1000元以上、3000元以下罰鍰外，並吊扣駕駛執照1個月至3個月。

涉肇逃遭開罰的小貨車。（民眾提供）

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