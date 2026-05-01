為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    60天期限前收手！美官員：針對伊朗敵對行動已結束

    2026/05/01 10:15 即時新聞／綜合報導
    有美國官員透露，基於《戰爭權力決議案》（War Powers Resolution）之規範，自2月28日起針對伊朗展開的敵對行動已經結束。圖為示意圖。（法新社）

    有美國官員透露，基於《戰爭權力決議案》（War Powers Resolution）之規範，自2月28日起針對伊朗展開的敵對行動已經結束。圖為示意圖。（法新社）

    美國與伊朗之間的協議遲遲未能達到共識，不過在新一輪談判尚未進行前，有美國官員已先指出，基於《戰爭權力決議案》（War Powers Resolution）之規範，自2月28日起針對伊朗展開的敵對行動已經結束。

    美國的《戰爭權力決議案》規定，總統可在緊急情況下，於在未經國會授權時出兵敵對區域，但48小時內須通知國會，且若無國會授權，行動須在60天內停止，否則應於30天內撤離。而自2月28日開戰以來，5月1日就是法規中「60天期限」的最後關頭。

    據《路透社》報導，有一名川普政府的高階官員透露，美伊雙方於4月7日星期二同意停火兩週，此後停火期限已延長。自4月7日以來，美伊武裝部隊之間沒有發生任何交火。官員也稱，基於《戰爭權力決議案》之規範，美國自2月28日起針對伊朗展開的敵對行動已經結束。

    美國國家廣播公司（NBC News）的駐白宮記者艾芭（Monica Alba）也在社群平台X上發文引述高階官員的說法證實上述的內容。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播