60天期限前收手！美官員：針對伊朗敵對行動已結束

有美國官員透露，基於《戰爭權力決議案》（War Powers Resolution）之規範，自2月28日起針對伊朗展開的敵對行動已經結束。圖為示意圖。（法新社）

美國與伊朗之間的協議遲遲未能達到共識，不過在新一輪談判尚未進行前，有美國官員已先指出，基於《戰爭權力決議案》（War Powers Resolution）之規範，自2月28日起針對伊朗展開的敵對行動已經結束。

美國的《戰爭權力決議案》規定，總統可在緊急情況下，於在未經國會授權時出兵敵對區域，但48小時內須通知國會，且若無國會授權，行動須在60天內停止，否則應於30天內撤離。而自2月28日開戰以來，5月1日就是法規中「60天期限」的最後關頭。

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據《路透社》報導，有一名川普政府的高階官員透露，美伊雙方於4月7日星期二同意停火兩週，此後停火期限已延長。自4月7日以來，美伊武裝部隊之間沒有發生任何交火。官員也稱，基於《戰爭權力決議案》之規範，美國自2月28日起針對伊朗展開的敵對行動已經結束。

美國國家廣播公司（NBC News）的駐白宮記者艾芭（Monica Alba）也在社群平台X上發文引述高階官員的說法證實上述的內容。

New: The Trump administration has determined that “for War Powers Resolution purposes, the hostilities that began on Saturday, February 28 have terminated,” a senior official tells @NBCNews.



This comes on the eve of a 60-day deadline for congressional approval of the Iran war. — Monica Alba （@albamonica） April 30, 2026

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