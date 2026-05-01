「築間老闆是小草？」遭炎上 林楷傑PO捐款明細：不是我！

林楷傑在個人臉書秀出民眾黨捐款明細，指外界流傳的捐款紀錄並非本人，而是同名同姓所致。（翻攝自林楷傑臉書）

連鎖鍋物品牌築間近期遭到網友質疑虧損嚴重、品質下降，更有不少網友指稱「很多人還不知道，築間老闆是小草」，引發熱議。對此，築間老闆林楷傑昨日親上火線回應表示，「直至今天，我終於明白，我為什麼被說是草了」，並強調「但這個林楷傑不是我這個林楷傑啊！」他並在個人臉書秀出民眾黨捐款明細，指出外界流傳的捐款紀錄並非本人，而是同名同姓所致。

台灣連鎖加盟創業大展今天到台中開展，築間餐飲集團公關長高林禎今天進一步轉述林楷傑說法，「針對基隆地方服務居多，且藍綠不分公開資訊，上面身分證及匯款方式都清清楚楚的。」

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林楷傑說，「有時候大家都愛台灣這片土地，只是每個人用不同的方式詮釋，這是民主的一環，也是台灣值得驕傲的言論自由」，並強調「我從未參與過任何政治活動，未來也永遠不會參與任何政治活動，真只想做好，我最熱衷的餐飲工作」。

林楷傑也提到，「盼有心人，本著台灣最美麗的風景是人情味，做好人、存善心、有善意！」呼籲外界停止未經查證的揣測，後來他也透過公司帳號在threads發文重申。

針對餐飲品質，築間餐飲集團的總經理周秀花也說，發展過程中有許多不足之處，回應公司持續重視職場環境與餐點品質，相關意見已納入內部檢討與改善機制，目前將專注於營運優化與同仁支持，提供更友善的職場環境，更好的產品、服務、食品安全。

林楷傑說過去與未來都不會參與任何政治活動，指民眾黨捐款不是他，而是同名同姓。（圖為他過去與日本秋田縣合作引進和牛，記者蔡淑媛攝）

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