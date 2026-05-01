不幫忙就撤軍！川普稱考慮縮減駐義、駐西美軍人數

美國總統川普30日表示，可能會考慮縮減駐義大利、西班牙的美軍人數。（歐新社）

美國總統川普29日揚言，正考慮削減派駐德國的美軍人數。他30日進一步表示，可能也會考慮縮減駐義大利、西班牙的美軍人數。義大利、西班牙政府都曾批評美國攻擊伊朗的軍事行動。

此前，川普嚴厲批評北大西洋公約組織（NATO）盟國不願派遣海軍、幫助解除伊朗針對關鍵水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的航運封鎖。川普更多次揚言可能退出北約。

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川普29日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文稱，美國正在研究並評估縮減駐德部隊的可能性，預計於不久後作出決定。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）30日回應稱，德國正與包括華盛頓在內的夥伴保持「密切且值得信賴的溝通」。

路透報導，川普30日下午在白宮被媒體問及，繼德國之後，是否也會考慮縮減駐義大利、西班牙的美軍人數。他對此回應說，「有可能。……為什麼我不該這麼做？義大利沒有對我們提供任何幫助，而西班牙的表現糟透了，簡直糟糕透頂。」。

西班牙曾拒絕授權美軍使用其基地執行與空襲伊朗相關的任務，川普3月以此威脅要對西班牙實施全面貿易禁運。路透曾引述美國官員說法報導，一封五角大廈內部電郵建議，美國可採取措施，懲罰未支持其軍事行動的盟友，包括暫停西班牙的北約成員資格。

美國國防人力數據中心（U.S. Defense Manpower Data Center）資料顯示，截至去年12月，美國在歐洲海外基地的常駐現役軍人略高於6萬8000人，其中超過一半派駐在德國。

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