為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非資訊系！高鐵無線電遭駭竟是「文科男」 真相曝光全校驚呆

    2026/05/01 14:37 記者張軒哲／台中報導
    高鐵無線電訊號參數遭人複製冒用，警方查出靜宜大學男大生涉案。（記者張軒哲攝）

    高鐵無線電訊號參數遭人複製冒用，警方查出靜宜大學男大生涉案。（記者張軒哲攝）

    首次上稿：08:10
    更新時間：14:37（更新內文）

    鐵路警察局刑事警察大隊昨日宣布偵破4月初台灣高鐵行控中心無線電訊號遭侵入的案件，逮到涉案23歲靜宜大學林姓男大生。令人訝異的是，外界研判林嫌應是就讀資訊學院，但其實他並非就讀資訊相關科系，消息傳回校內，今日也引起師生議論，認為這文科男真是興趣廣泛。

    警方調閱相關基地台的周邊監視器畫面，鎖定林嫌涉案，南下林嫌在台中市沙鹿區的租屋處逮人，在他住處內查扣11台無線電對講機、筆記型電腦、濾波器等；林嫌大多是透過網路購物，購買無線電相關設備。

    據了解，林嫌是桃園人，就讀靜宜大學，是一名無線電玩家，具有「三等無線電執照」，高中畢業後雖就讀外語學院，卻上網自學，還會查看專業論壇與他人交流，拋問機型、頻道及如何掃描或採購材料等，也常收聽高鐵或各機關無線電內容。

    林嫌涉案消息傳開後，靜宜大學師生議論紛紛，由於靜宜大學資訊學院有眾多相關系所，一開始矛頭指向資訊學院學生，引起師生議論，有師長表示，林生因興趣自行鑽研相關技術，「聰明反被聰明誤」，闖下大禍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播