非資訊系！高鐵無線電遭駭竟是「文科男」 真相曝光全校驚呆

高鐵無線電訊號參數遭人複製冒用，警方查出靜宜大學男大生涉案。（記者張軒哲攝）

首次上稿：08:10

更新時間：14:37（更新內文）

鐵路警察局刑事警察大隊昨日宣布偵破4月初台灣高鐵行控中心無線電訊號遭侵入的案件，逮到涉案23歲靜宜大學林姓男大生。令人訝異的是，外界研判林嫌應是就讀資訊學院，但其實他並非就讀資訊相關科系，消息傳回校內，今日也引起師生議論，認為這文科男真是興趣廣泛。

請繼續往下閱讀...

警方調閱相關基地台的周邊監視器畫面，鎖定林嫌涉案，南下林嫌在台中市沙鹿區的租屋處逮人，在他住處內查扣11台無線電對講機、筆記型電腦、濾波器等；林嫌大多是透過網路購物，購買無線電相關設備。

據了解，林嫌是桃園人，就讀靜宜大學，是一名無線電玩家，具有「三等無線電執照」，高中畢業後雖就讀外語學院，卻上網自學，還會查看專業論壇與他人交流，拋問機型、頻道及如何掃描或採購材料等，也常收聽高鐵或各機關無線電內容。

林嫌涉案消息傳開後，靜宜大學師生議論紛紛，由於靜宜大學資訊學院有眾多相關系所，一開始矛頭指向資訊學院學生，引起師生議論，有師長表示，林生因興趣自行鑽研相關技術，「聰明反被聰明誤」，闖下大禍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法