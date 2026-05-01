新竹縣國中技藝競賽 表揚293名「準職人」

新竹縣有293名國中生，在技藝競賽中表現亮眼，獲得表揚。（記者黃美珠攝）

新竹縣國中技職教育技藝競賽，今年14個職種中，有293名提早找到未來方向，且表現優秀的學生獲公開表揚。這些小小「準職人」，有人甚至已在摩拳擦掌、準備未來多考些證照，讓自己有「多」技之長，不論升學或就業，讓跨域、斜槓都充滿更多可能。

這場表揚活動由副縣長徐元棟主持。他說，縣府在115學年度，攜手東泰、義民、仰德以及內思4所縣內的高中職校，開設富光國中特色農業職群等9大職群、14個主題課程，吸引了全縣32所國中、993名學生報名參加。

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縣府教育局長蔡淑貞說，產業想要進步就需實作人才！為因應在地半導體與材料科學產業的需求，新竹縣成立了自強高工，將招收資訊科、電子科以及化工科，給國中學生有更多元的升學選擇。後續，教育局不論是用合作班進行專業試探，還是以自辦班及專班來多元啟發，新竹縣都將持續台灣培育更多的技職人才。

而配合前述頒獎表揚，活動場外還展示了前述4校跟國中端合作課程跟各國中自辦班的教學成果。其中，竹東國中自辦班還一併展出特教班學生的烘焙成品。

新竹縣有293名國中生，在技藝競賽中表現亮眼，獲得表揚。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長徐元棟（前左2）實際參觀了解水電類的技職教育成果。（記者黃美珠攝）

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