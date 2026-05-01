今各地回暖水氣減！五一連假天氣一次看

氣象署指出，今天水氣減少，白天開始各地大多為多雲到晴，花東、恆春半島及午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。氣溫回升，桃園以北及宜蘭、花蓮高溫約23到25度，新竹以南及台東可以來到26至31度。（資料照）

中央氣象署指出，今天（1日）水氣減少，清晨前各地仍有零星降雨，白天開始各地大多為多雲到晴，花東、恆春半島及午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨；清晨天氣仍涼，中部以北及東北部低溫19、20度，其他地區約21、22度，清晨外出請多添加衣物。

今日白天開始東北季風減弱，氣溫回升，桃園以北及宜蘭、花蓮高溫約23到25度，新竹以南及台東可以來到26至31度，白天普遍是舒適溫暖的天氣型態。不過到了週日晚起至下週一，鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼，中部以北可能有較大雨勢。

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氣象署提醒，東北風偏強，恆春半島及澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多加留意。

氣象署提到，回暖期間易有霧出現，明、後天金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。另因鋒面前緣西南風偏強，週日東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風逐漸減弱，環境風場為東北風至偏東風，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區可能達橘色提醒等級；馬祖及金門為「橘色提醒」。

未來天氣方面，週六、週日白天東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，週日午後大台北及東北部地區亦有局部短暫雷陣雨。

週日晚起至下週一鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼；中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

下週二東北季風影響及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣稍涼；北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

下週三起東北季風減弱，氣溫回升；下週三、四東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

下週四鋒面影響，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

下週五至下下週日偏南風環境，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 24 24 ~ 31 27 ~ 30 21 ~ 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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