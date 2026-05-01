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    獨家》女警車禍爆案外案！疑行車紀錄器翻拍畫面流出 警急查「纖細手指」

    2026/05/01 06:43 記者王捷／台南報導
    女警鄭詠心遇上憾事，鄭家前天提供撞擊瞬間影片，疑來自肇事者戴姓女大生的行車紀錄器，引起警方內部高度緊張，透過手部特徵調查影片中翻攝行車紀錄器者。（民眾提供）

    女警鄭詠心遇上憾事，鄭家前天提供撞擊瞬間影片，疑來自肇事者戴姓女大生的行車紀錄器，引起警方內部高度緊張，透過手部特徵調查影片中翻攝行車紀錄器者。（民眾提供）

    台南女警鄭詠心死亡車禍出現案外案，家屬前天提供戴姓女大生視角的行車紀錄器翻攝畫面給媒體，由於涉及違反偵查不公開，引發警方內部緊張，緊急調查影片中持手機翻攝的「纖細手指」，轄區警三分局強調，絕無洩密。

    上個月底，鄭詠心休假期間騎車，遭戴姓女大生疑因煞車不及撞倒，再遭南英工商的校車輾斃，引起家屬憤慨，並提供一段撞擊瞬間的翻攝影片，角度是戴女機車行車紀錄器。

    畫面曝光後引起警方內部緊張，因為在實務上，車禍當事人都能看相關影像，但嚴格禁止翻拍，警方除擔心翻拍會造成另一方的檢舉、投訴外，如果面臨台南地檢署或是警政署調查，違反偵查不公開可能工作不保。

    案發地警三分局第一時間內部清查，將家屬流出的畫面與存查證據比對，回報高層，絕無洩密、違反偵查不公開。

    但有部分主管認為，第一時間能接觸到行車紀錄器的人只有警察，流出車禍畫面踩到偵查不公開紅線，不信任警三分局的內部調查。

    另外，從流出的畫面中發現，「纖細手指」手持手機，翻拍戴女的行車紀錄器，畫面角落有露出戴口罩的半張臉，內部緊急調查相關特徵。

    警官感嘆，真相揭露與偵查不公開的平衡究竟在哪？始終是問題。內部會緊張不是沒原因，台南曾有警員疏失，把死亡車禍影像傳給媒體，檢察官堅持法辦違反偵查不公開，差點丟飯碗，最後還是分局長帶著警員向檢察官一直道歉、拖了一年才平息。

    鄭詠心的車禍憾事，同樣讓警界對肇事者不滿，但面對質疑，警三分局強調，絕無洩露影像，也已經向上呈報。

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