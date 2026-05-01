台南為何是「布丁之都」？ 80年老店見證甜點史

早年到銀波茶座消費、吃布丁，是件非常高級時髦的事。（銀波布丁提供）。

台南素有「美食之都」美譽，糕餅甜點更展現深厚文化底蘊。南市今年特別推出「鹹甜引路台南味」系列介紹，從在地糕餅出發，透過職人故事引路，邀請民眾走進巷弄，細細品味專屬台南的甜。

說到台南代表性甜點，布丁絕對榜上有名。品牌林立的盛況，也讓台南被譽為「布丁之都」。其中，創立於日治時期的銀波布丁，更被視為台灣布丁的起點，見證這項甜點從昔日貴族點心走入日常生活的轉變。

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根據南市觀旅局訪查資料，昭和14年（1939年），創辦人吳連春在今康樂街開設「銀波茶座」，因店內日本客人眾多，機緣下結識日本皇室御用甜點師佐藤先生，進而引進布丁製作技術。吳連春更派兒子吳振漢赴日學藝，將這項精緻甜點帶回台灣。當時布丁香濃綿密，成為茶座最頂級的招牌點心，也迅速在台南掀起風潮，帶動布丁產業發展。

在第2代經營下，銀波布丁廣受歡迎，長年穩坐辦桌甜點首選，不僅喜宴指定使用，也供應冰果室與餐廳。隨著布丁逐漸平民化，甚至走入校園，成為營養午餐與課後點心。第3代吳文耀的手上開始轉型，拓展通路，連鎖超市都可見到銀波布丁的蹤影。

第4代傳人吳登賢表示，銀波始終堅持手工製作。傳統布丁以烘烤完成，表面帶有薄薄蛋皮，是延續80餘年的古早味；焦糖雞蛋布丁則以蒸製熟成，搭配慢火熬煮的焦糖，呈現甜中帶苦的層次風味。

近年推出的「晶鑽布丁」，以雙倍蛋奶比例製作，口感更加細緻綿密，並融入巧克力焦糖，展現新世代風貌。他強調，銀波始終只使用蛋、牛奶與糖等簡單原料，透過工序與技藝變化出多元風味，正是這份「老派工法」，讓1顆布丁能歷久彌新，成為台南最具代表性的甜味記憶。

傳統手工布丁一賣就是80幾年，不但保留古早味，就連包裝盒都十分懷舊復古。（南市觀旅局提供，張耘書拍攝）

傳統手工布丁（上）、焦糖布丁（左下）與晶鑽布丁（右下），食材一樣，差別在於比與製程工序不同。（南市觀旅局提供，張耘書拍攝）

銀波布丁第3代吳文耀與第4代吳登賢。（銀波布丁提供）

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