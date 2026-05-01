高市早苗政府解禁武器出口 烏駐日大使曝「可望獲日本武器支援」

烏克蘭駐日本大使盧托維諾夫28日表示，日本原則上解除武器出口禁令，可能促成東京向基輔提供軍事裝備。（路透）

烏克蘭駐日本大使盧托維諾夫（Yurii Lutovinov）28日接受路透專訪時指出，日本近日原則上解除武器出口禁令，可能促成東京向基輔提供軍事裝備，以幫助抵抗俄羅斯入侵。

日本政府4月21日修訂「防衛裝備移轉3原則」及其運用方針，取消原先限定於救難、運輸、警戒、監視、掃雷等5類型用途限制，允許出口「自衛隊法」所定義的「武器」，也就是具備殺傷敵人或破壞物體能力的裝備。

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路透報導，盧托維諾夫28日表示，「這讓我們能夠進行對話。理論上來說，這是巨大的進步。」

日本首相高市早苗主導解除武器出口禁令，引發廣泛關注，因為烏克蘭和中東持續不斷的衝突，正對歐美武器產能造成龐大壓力。儘管改革保留了對衝突地區的出口限制，但允許在「符合日本國家安全利益」的情況下破例。

盧托維諾夫強調，一旦烏克蘭淪陷，將產生「巨大的骨牌效應」。盧托維諾夫說，「因此，從我們對安全的看法出發，印太地區和歐洲大陸密不可分。」

若烏克蘭有意向日本採購武器，必須先與日方簽署防衛裝備與技術移轉協議。日本已與包括美國、英國、澳洲、印度、菲律賓及法國等18國簽署了該協議，未來可能持續增加。

盧托維諾夫也坦言，由於日本對烏克蘭出口武器十分敏感，烏克蘭將非常小心謹慎。

他提及了「更直接的做法」，稱日本可以幫助烏國開發防空系統，減少對美國製造「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統的依賴，因為該防空性武器正嚴重短缺。

盧托維諾夫說，「我們擁有生產（武器）所需的一切工業能力。但我們需要投資，我們需要資金。」

日本外務省和首相官邸尚未回應盧托維諾夫的言論。

高市早苗此前並未表態將向烏克蘭出口武器。去年11月，她向烏克蘭總統澤倫斯基表示，支持基輔為實現公正持久和平所做的努力，並強調「日本與烏克蘭站在一起」。

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