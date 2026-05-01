澳洲5歲女童命案引爆民憤 嫌犯住院引民眾包圍揚言「報復」

澳洲內陸小鎮愛麗絲泉近日爆發衝突，當地居民包圍1家醫院，原因是該醫院正治療涉嫌殺害5歲原住民女孩的人。圖為該醫院附近的警車被燒毀。（歐新社）

澳洲內陸小鎮愛麗絲泉（Alice Springs）近日爆發衝突，當地居民包圍1家醫院，原因是該醫院正治療涉嫌殺害5歲原住民女孩的嫌犯。警方今（1）日表示，衝突造成2名警員、2名救護人員和1名消防員受傷。

《法新社》報導，女童於4月25日深夜在名為「Old Timers」的原住民社區營地失蹤，引發席捲澳洲的大規模搜尋行動。

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最終警方在距離營地約5公里的地方發現1具屍體，據信是該女孩的遺體。屍體之後將進行正式相驗。

屍體被發現數小時後，嫌疑犯劉易斯（Jefferson Lewis）在愛麗絲泉附近的營地向原住民社區成員自首，隨後遭到毆打直至昏迷。警方趕到現場後制止襲擊，並將已昏迷不醒的劉易斯拘捕。

劉易斯被送到醫院後，大約200人襲擊將他救出並送往醫院的警察和救護人員。警方補充，數百名憤怒的人聚集在醫院外並試圖闖入。

澳大利亞廣播公司表示，醫院外許多人高喊劉易斯必須接受「報復」（payback），這指的是澳洲中部原住民社區的1種傳統懲罰。

警方為確保劉易斯的安全，已將其轉送至北領地首府達爾文（Darwin）的警察局拘留所，預計將在未來幾天內提出指控。

澳洲內陸小鎮愛麗絲泉近日爆發衝突，當地居民包圍1家醫院，原因是該醫院正治療涉嫌殺害5歲原住民女孩的人。圖為警察在暴動中將1人帶走。（歐新社）

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