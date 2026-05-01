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    首頁 > 社會

    國1嘉義民雄段轎車翻車 疑精神不濟失控自撞惹禍

    2026/05/01 09:47 記者蔡宗勳／嘉義報導
    國道1號嘉義民雄段翻車事故，占用兩車道影響通行。（第四公路警察大隊提供）

    國道1號嘉義民雄段翻車事故，占用兩車道影響通行。（第四公路警察大隊提供）

    國道1號北向256.5公里嘉義民雄路段今（5/1）日清晨5點多發生翻車事故，一度造成交通壅塞，現場於5點58分排除，全線恢復通車，事故由第四公路警察大隊斗南分隊依規定處理。

    第四公路警察大隊調查，46歲廖男駕駛白色轎車於清晨5點17分行經事故路段，原本行駛內側車道，疑因精神不濟失控自撞外側護欄後再撞擊內側護欄翻覆於內側車道，造成廖男與女乘客2人輕傷送醫診治，駕駛人無飲酒情形。

    第四公路警察大隊呼籲用路人，行車上路前務必養足精神，雙手握方向盤專注開車，注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，如有精神不濟之狀況，請盡速進入服務區或離開高速公路休息，以維自身及他人行車安全。

    嘉義縣消防局指出，今日清晨5點多獲報，指國道1號南下256.5公里附近發生車禍案件，立即派遣分隊前往，抵達後現場為汽車車禍，年約45歲女性傷者意識清楚、肢體擦傷，給予相關救護處置，送往嘉義基督教醫院救治。

    國道1號嘉義民雄段翻車事故，造成兩人受傷送醫。（第四公路警察大隊提供）

    國道1號嘉義民雄段翻車事故，造成兩人受傷送醫。（第四公路警察大隊提供）

    國道1號嘉義民雄段翻車事故。（第四公路警察大隊提供）

    國道1號嘉義民雄段翻車事故。（第四公路警察大隊提供）

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