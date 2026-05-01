阿婆跑銀行領200萬聘金給兒娶媳 沒領到錢「超開心」

阿婆跑到銀行領200萬元「聘金」失敗，不但沒生氣還感謝警察。（民眾提供）

一句「妳涉案了」，差點讓阿婆送出畢生積蓄！高雄一名阿婆日前落入假檢警詐騙陷阱，歹徒不僅假冒官員進行「資金監管」，更跨行當起「劇本導演」，在通訊軟體上一對一教學，要求阿婆編造「領錢給兒子娶媳婦」的謊言應對銀行關懷，幸行員機警察覺異狀通報，警方到場後，耐心拆解這場「偽喜事」，成功攔阻200萬元的現金與金飾。

警方指出，受害阿婆因接獲假檢警來電，宣稱其涉及刑案需監管財物，嚇得方寸大亂；詐騙集團為躲避銀行攔阻，還量身訂製編出「娶媳婦」劇本，要求阿婆臨櫃領取大量現金與金飾；阿婆在臨櫃時因頻頻查看手機、眼神閃躲，引起行員懷疑並通報壽天派出所。

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員警到場後，發現阿婆已被詐團「遠端遙控」到六神無主，隨即引導其切斷聯繫。面對員警詢問娶媳婦的細節，阿婆支吾其詞，警方隨後更在其手機內搜出對方傳送的假檢警證件，阿婆才驚覺自己成了詐騙戲碼的主角，也順利保住自己的棺材本。

警方在受害阿婆的手機裡，找到詐騙集團偽造的檢警文書。（民眾提供）

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