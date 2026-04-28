台南女警遭輾身亡 疑前方遊覽車違停釀連環車禍

台南休假鄭姓女警騎車遇上死劫，疑似在停等路邊違停、林姓司機駕駛的遊覽車時，遭後方戴姓女大生騎車追撞倒地，隨即被同向江男遊覽車輾斃。（民眾提供）

南市警四分局28歲鄭姓女警休假騎車遇上死劫，警方最新調查，疑似與違規停車有關。鄭女在等右前方林男駕駛的遊覽車起步時，遭後方20歲戴姓女子騎機車追撞倒地，隨即遭同向江姓男子駕駛的遊覽車輾斃，台南地檢署將在今天下午相驗。

​車禍發生當下，警方原以為是單純的停等紅燈，但透過監視器進一步調查，車禍起因並不單純，林男駕駛遊覽車疑似在安和路二段路邊違規停車，正準備起步，當時鄭女與另一名機車騎士見狀，將機車停在遊覽車後方，在等林男的遊覽車起步。

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然而，後方的戴女疑未注意車前狀況，煞車不及直接擦撞鄭女，導致鄭女連人帶車向左側偏移並倒地，同向後方由江男駕駛的遊覽車恰巧經過，閃避不及，當場輾過鄭女。

轄區三分局警方獲報抵達現場時，林男已駕駛遊覽車離開，警方透過監視器畫面鎖定車輛，並通知林男到案製作筆錄，以釐清事發當下其車輛的確切位置與動向。

​警方初步判斷，林男有違規停車情事，但與這起車禍是否有直接因果關係，仍待進一步鑑定，若停車未緊靠道路右側，違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第6款規定，屬於違規停車，處600元以上1200元以下罰鍰。

​警方已完成現場測繪與蒐證，涉案相關人員將依過失致死罪嫌移送院檢偵辦，預計於今日下午檢方針對鄭女遺體進行相驗。

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