不理民調最高的謝衣鳯？ 鄭麗文：民調參考有限「彰化會直接徵召」

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨彰化縣長人選混沌不明，立委謝衣鳯不顧家族反對決定參選，但她是目前人選中民調最高者。國民黨主席鄭麗文今天接受媒體人黃光芹專訪表示，民調的參考也是有限的，彰化縣長人選「會直接徵召」，希望很快就可以有答案。

鄭麗文表示，他們每天都很積極的在協調彰化的選舉，要有利於彰化的團結跟整合，事實上國民黨在彰化還是有贏的機會跟希望的。對於彰化比較特殊的地方政治生態，黨中央有非常清楚的掌握和評估，重點是要有利於彰化的整合，也希望能夠是一個不錯的人選，所以還在努力溝通當中。

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黃光芹質疑，彰化不需要最強強棒嗎？連民眾黨主席黃國昌和秘書長周榆修都認為謝衣鳯最強，為何黨中央沒有考慮？即便有謝家問題。

鄭麗文直言，「大家都知道理由啊！呵呵呵，民調的參考也是有限的」，國民黨在彰化選舉這麼多年，她從第一天就知道這個民調的狀況。

對於彰化縣長王惠美屬意新北市副市長劉和然參選，黃光芹詢問，劉和然不考慮嗎？王惠美是否有致電鄭麗文？鄭表示，有有有，我們非常密切的在溝通，彰化縣長是很重要的一個力量，她的態度非常的關鍵，對於彰化未來的發展、縣政的延續和彰化的整合，她都是key，所以都有跟王惠美保持毫無保留的溝通，黨中央也一直在努力的做地方上面的協調跟溝通，「希望很快就可以有答案」。

黃光芹詢問，言下之意好像沒有要用謝家人？鄭麗文強調，黨中央已經跟謝家溝通過非常非常多次了。黃追問，但謝衣鳯還是努力不懈，彰化這一局何時會塵埃落定？鄭麗文說：「應該很快了，也不可能再拖太久了。」

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