貪6萬吃喝買文具！ 台南前主委蒙志成涉貪判2年獲緩刑

台南市政府研考會前主任委員蒙志涉嫌非法支用為民服務費6萬多元，與李姓妻子被依涉貪起訴。（資料照，記者田裕華攝）

前台南市府研考會主委蒙志成涉貪案，用為民服務費買子女文具、家庭聚餐，並私用公務車，蒙與妻兩人各判2年、1年2個月，都獲緩刑。

南院今日判蒙志成2年、緩刑5年，褫奪公權3年並捐15萬元。李姓妻子犯罪所得一千多元，判1年2個月、緩刑3年、褫奪公權2年，捐款5萬元。

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​蒙男原任職成功大學，借調市府期間負責研考業務，檢調查出蒙男與妻子李姓女子於2024至2025年間，將家庭聚餐、伴手禮及孩子學用品發票，以為民服務費名義核銷，兩人共詐取金額達6萬2240元，其中包括5萬3840元餐費與3673元家用消費，相關單據皆成為不實核銷證據。

​蒙男另遭指控多次要求下屬調派公務車，載送家人處理私人事務。檢方指出，蒙男長期濫用公家車輛，將公務車作為私人代步工具，供配偶及親屬接送使用，涉嫌公務員背信，相關派遣紀錄在庭審中被提出，證明違反公務資源使用規範。

台南地方法院開庭審理時，蒙男與妻子在庭上皆坦承犯行，並由律師請求法官減輕其刑與給予緩刑。蒙男更在庭上哽咽表示悔恨，難過將家人牽扯進來。

蒙男案發後已辭去公職，也離開成功大學，因兩人已主動繳回全數犯罪所得，且過去無前科紀錄，檢方對法官是否給予緩刑沒有意見。檢方建議，若法官認定符合緩刑條件，可要求蒙男支付15萬元、李女支付5萬元公益金作為附帶條件，兩人對此皆表同意。

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