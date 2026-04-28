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    女警休假騎車遇死劫 ​資深藝人譚艾珍悼念：原本要等喝喜酒

    2026/04/28 15:23 記者王捷／台南報導
    鄭詠心（右一）與譚艾珍兩人常相伴宣導防詐。（翻攝譚艾珍臉書）

    鄭詠心（右一）與譚艾珍兩人常相伴宣導防詐。（翻攝譚艾珍臉書）

    台南市警局育平派出所女警鄭詠心今天遭違規車輛追撞當場身亡。資深藝人譚艾珍今日於社群平台發文，表示對這位正義、優秀且可愛善良的女警驟逝感到頭暈、心痛與萬分不捨。

    ​前育平派出所所長尚謙於早上通知譚艾珍，指出鄭女因遭不守規矩的駕駛追撞慘遭輾斃，派出所同仁得知消息後哭成亂七八糟，對於鄭女的離世感到捨不得與心痛。譚艾珍在文中感嘆，鄭女本身十分守法，卻因為別人不遵守交通規矩，導致一名年輕、開朗活潑且對警察充滿使命感的人員就此殞命。

    ​回憶雙方結緣經過，譚艾珍說，自2024年被詐騙後，便是由育平派出所員警協助逮捕車手，幫她終結了該起案件。自此之後，譚女參與好多場宣導活動以及市政府治安會報，南北到處跑行程時，皆有吳警官及鄭員陪伴在側。

    ​後續在全台南各區舉行的防詐騙列車活動中，鄭女與其他三名女警也都輪流陪伴照顧譚女，為她留下了許多難忘的回憶。譚女表示，現在自己一直腦袋一片空白，心中感到好刺痛，她原本還在等著要喝鄭女的喜酒，如今卻只留下無限的遺憾。

    ​面對鄭女的大好前程不幸斷送在一個不守交通規矩的人手上，譚艾珍在文章最後表達深切的祝福，優秀的鄭員已經功德圓滿，並虔誠地祝福對方，祈求菩薩慈悲帶領，讓鄭女能夠順利提升至更高的位階。

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