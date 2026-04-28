明起連2天全台濕答答！ 中部以北防雨彈、高溫掉到21度

未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

明天鋒面到雨綿綿！中央氣象署預報，明天下半天、週四受到鋒面、東北季風影響，各地轉為有雨天氣，尤其中部以北地區有局部大雨發生，週四天氣明顯轉涼，北部白天掉到21、22度，週五、週六溫度逐漸回升，各地多雲到晴，下週日至週二另一波鋒面接近、通過，各地又會轉為有雨天氣。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天鋒面接近，下午過後各地局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區、南部山區有局部短延時大雨發生的機率；週四鋒面通過、東北季風影響，各地局部降雨，其中北部地區及中部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有局部大雨發生，其他地區有局部短暫陣雨。

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黃恩鴻指出，週五白天起東北季風減弱，各地多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；週六水氣稍多，午後降雨範圍增加，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻表示，下週日另一波鋒面接近，各地多雲到晴，受到西南風水氣影響，中南部局部短暫陣雨，午後大台北、宜花地區、其他山區有局部短暫陣雨；下週一、二鋒面通過、東北季風增強，全台又會轉為有雨的天氣，中部以北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。

溫度部分，黃恩鴻說明，明天白天高溫悶熱，下半天開始受到東北季風、鋒面影響，各地溫度逐漸下降，白天各地28-31度，南部近山區33-35度，東南部局部地區受焚風影響，可能會有36度高溫。

黃恩鴻續指，週四受東北季風影響，氣溫明顯下降，北部、宜蘭白天21、22度，中部、花蓮24-26度，南部、台東28-30度，明顯感受到溫度下降，整天天氣偏濕涼。尤其週四晚上到週五清晨，中部以北、宜花19-21度 ，南部台東22-24度；週五白天白天東北季風減弱，一直到下週日，氣溫逐漸回升，各地白天可回升至30度左右，週六清晨至下週一早晚21-23度。

黃恩鴻提醒，鋒面通過前明天清晨，回暖期間週六、下週日，馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；另外，明天、下週日東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

勞動節連假降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

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