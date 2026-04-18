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    首頁 > 社會

    中國女遊免稅店6100元失而復得 致函觀光署感謝警方伸援手

    2026/04/18 15:53 記者吳正庭／金門報導
    中國莊姓女觀光客（右）向金湖派出所員警說明遺失錢財經過。（金湖分局提供）

    中國莊姓女觀光客（右）向金湖派出所員警說明遺失錢財經過。（金湖分局提供）

    來自中國的莊姓妙齡女郎3月底到金門免稅店購物，不慎遺失台幣6100元，心急如焚之餘，經免稅店員協助向警方報案，3小時即物歸原主；莊女有感於金門「路不拾遺」和警方大力協助，返中後，還透過交通部觀光署致函感謝。

    縣警局金湖分局表示，中國籍觀光客莊女3月底前往昇恆昌購物廣場購物，準備掏錢消費，意外發現錢包拉鍊未關，裡面現金6100元不翼而飛，當下向免稅店工作人員尋求協助，再由工作人員協助報警，金湖派出所立刻派員到場處理。

    警方表示，莊女與友人行經購物廣場4樓時，可能因為取物，以致錢包內6100元不慎掉落而不自知，經員警在免稅店協助下調閱監視器畫面，重新「跟著莊女腳步」，終於在報案後3小時，循線於購物廣場走道找回遺失錢財；警方表示，20多歲的莊女返回中國後，寫信給交通部觀光署，向金湖分局金湖派出所員警表達謝意。

    金湖分局分局長黃智銘說，員警處理報案事宜，能獲得民眾善意的回饋，可見員警執勤時展現熱心、愛心與責任心，值得表揚。並籲請遊客享受美好逛街時光的同時，也要隨時注意財物包管狀況，遇有治安問題可隨時以「110」報案。

    中國莊姓女觀光客（右）向金湖派出所員警及免稅店人員說明遺失錢財經過。（金湖分局提供）

    中國莊姓女觀光客（右）向金湖派出所員警及免稅店人員說明遺失錢財經過。（金湖分局提供）

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