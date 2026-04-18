美伊戰爭成詐騙噱頭！誆原油上漲保證獲利 7旬婦被詐242萬

假投資詐騙集團近期以誆稱美伊戰爭導致原油上漲，投資保證獲利、穩賺不賠的話術，引誘民眾掏錢投資，遂行詐騙，刑事警察局提醒民眾謹防受騙。（刑事局提供）

「美伊戰爭」也成詐騙噱頭！假投資詐騙集團近期以誆稱美伊戰爭導致原油上漲，投資保證獲利、穩賺不賠的話術，引誘民眾掏錢投資，遂行詐騙，刑事警察局目前至少接獲3起案例，財損逾300萬元，當中1名7旬蔡姓老婦人被詐242萬元最多，今提醒民眾謹防受騙。

刑事局表示，今年1月間，北市75歲蔡姓婦人於LINE自動加入1名好友暱稱「林志遠」，對方起先以蔡婦跟已故老婆姓名相同進行搭訕，之後於噓寒問暖過程中，表達想協助蔡婦投資理財，且告知近期美伊戰爭，國際原油價格上漲，可輕鬆大賺戰爭財，保證獲利、穩賺不賠。

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隨後，慫恿蔡婦下載假投資APP申請帳號，並依照指示轉帳、面交等，直至本月8日蔡婦認為獲利已達預期，當想將投資獲利金額提領時，卻遲遲無法出金，事後該假投資APP被強制關閉，加上對方失去聯繫，才驚醒報警，損失242萬餘元。

刑事局提醒，詐團常以結合時事的新題材話術行騙，這次即利用民眾對地緣政治（如美伊戰爭）的投機心理，虛假獲利包裝，以及下載不明 APP、面交方式，遂行詐騙，民眾務必提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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