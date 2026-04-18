為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    美伊戰爭成詐騙噱頭！誆原油上漲保證獲利 7旬婦被詐242萬

    2026/04/18 14:48 記者邱俊福／台北報導
    假投資詐騙集團近期以誆稱美伊戰爭導致原油上漲，投資保證獲利、穩賺不賠的話術，引誘民眾掏錢投資，遂行詐騙，刑事警察局提醒民眾謹防受騙。（刑事局提供）

    假投資詐騙集團近期以誆稱美伊戰爭導致原油上漲，投資保證獲利、穩賺不賠的話術，引誘民眾掏錢投資，遂行詐騙，刑事警察局提醒民眾謹防受騙。（刑事局提供）

    「美伊戰爭」也成詐騙噱頭！假投資詐騙集團近期以誆稱美伊戰爭導致原油上漲，投資保證獲利、穩賺不賠的話術，引誘民眾掏錢投資，遂行詐騙，刑事警察局目前至少接獲3起案例，財損逾300萬元，當中1名7旬蔡姓老婦人被詐242萬元最多，今提醒民眾謹防受騙。

    刑事局表示，今年1月間，北市75歲蔡姓婦人於LINE自動加入1名好友暱稱「林志遠」，對方起先以蔡婦跟已故老婆姓名相同進行搭訕，之後於噓寒問暖過程中，表達想協助蔡婦投資理財，且告知近期美伊戰爭，國際原油價格上漲，可輕鬆大賺戰爭財，保證獲利、穩賺不賠。

    隨後，慫恿蔡婦下載假投資APP申請帳號，並依照指示轉帳、面交等，直至本月8日蔡婦認為獲利已達預期，當想將投資獲利金額提領時，卻遲遲無法出金，事後該假投資APP被強制關閉，加上對方失去聯繫，才驚醒報警，損失242萬餘元。

    刑事局提醒，詐團常以結合時事的新題材話術行騙，這次即利用民眾對地緣政治（如美伊戰爭）的投機心理，虛假獲利包裝，以及下載不明 APP、面交方式，遂行詐騙，民眾務必提高警覺。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播