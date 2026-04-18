內鬥還是性騷？ 少輔會警官「捏肩」判拘役50日

蔡姓警官在2024年揉捏部屬雙肩判拘50日，他辯稱是伸手保護，但法官不採信；雖然警方內部傳出這是一件內鬥分針，但最後法院認定騷擾屬實。圖為台南市少輔會2022年揭碑。（警方提供）

有警官身分的台南少年輔導委員會蔡姓執行秘書，遭控於活動期間，趁女少輔員不備，自後方伸手揉捏其雙肩，雖然蔡警官稱是伸手保護不斷退後的女少輔員，但台南地方法院不採信，依性騷擾罪判拘役50日。

這件性騷案曾投訴到本報，但警方內部認為，這是警察組織內鬥，藉容易起訴的性犯罪做攻擊。少輔會一位女約聘僱疑為掌握話語權，在一次棒球活動上，藉由蔡警官對女少輔員的「拍肩膀」事件，與在地方法院工作的丈夫，一起慫恿女少輔員提告，且經過不起訴後，又提出再議、自訴，不過當時匿名投訴人留假電話，無法求證。

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該案判決本月出爐，蔡警官被認定有罪，法官認為，蔡警官與女少輔員兩人為上下級關係。2024年7月間，該會在棒壘球辦活動，蔡男意圖性騷擾，趁女少輔員在停車場等待來賓、不及抗拒之際，自後方以雙手按壓其雙肩並反覆揉捏，女少輔員當場受驚僵住，深感噁心不適，事後更尋求10多次心理諮商。

蔡警官辯稱，當天人潮擁擠，看到女少輔員後退才伸手保護。然而，現場目擊主管與同事均證稱，當時眾人正列隊等待首長，空間動線寬敞，法官審理現場照片後，發現工作人員間留有相當距離，且蔡男與女少輔員並無私誼或恩怨，證人也沒有無誣指必要，不採信蔡警官的說詞。

法官認為，肩膀遭刻意揉捏，足以引起嫌惡感，這是身體隱私處受侵擾，蔡警官這種偷襲式觸摸，超過工作互動界線，考慮蔡警官犯後否認罪責、態度不佳，量處拘役50日。全案仍可上訴。

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