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    新莊棒球場也爆衝突 男拿外野票卻想坐內野 被勸離竟揚言喊告

    2026/04/18 12:20 即時新聞／綜合報導
    昨日在新莊棒球場傳出有持外野票的球迷想進入內野，在被工作人員勸離時竟爆發口角爭執。圖為示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    昨日在新莊棒球場傳出有持外野票的球迷想進入內野，在被工作人員勸離時竟爆發口角爭執。圖為示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    中華職棒日前開打，近期卻陸續傳出在不同球場出現衝突事件。昨日在新莊棒球場又傳出有持外野票的球迷想進入內野，在被工作人員勸離時竟爆發口角爭執，該球迷甚至一度揚言提告。

    近期棒球場接連上演衝突事件，上月30日在台南亞太國際棒球場驚傳暴力事件，當時一名蔣姓男子不聽從勸導，竟動手掌摑工讀生，衝突影片曝光後引發網友怒火。中職會長蔡其昌直言「一定提告」，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽。

    本月5日在台中洲際棒球場，也有男子在「非站立應援區」站立遮擋視線，被其他球迷勸阻竟以「女人閉嘴」等言論進行性別羞辱，該男子甚至向周遭男球迷挑釁要求「出來打一架」。後續蔡其昌也表示聯盟將介入調查。

    綜合媒體報導，中華職棒例行賽昨（17）日晚間於新莊棒球場舉行，期間有一名持外野票的45歲陳姓男子，企圖從外野進入內野時遭到工作人員制止，雙方隨後爆發口角爭執。

    據警方指出，陳姓民眾指稱有聽到有人（不確定是誰）叫其滾才心生不滿，並一度揚言要對工作人員提出妨害名譽告訴，在新莊警分局員警居中協調後，陳姓民眾才打消念頭並自行離場。

    警方也呼籲，民眾遇到衝突時應理性溝通，特別是在公共場所更應保持冷靜，避免情緒升高影響他人安全與社會秩序。

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