柯文哲逢甲夜市掃街遭噴辣椒水攻擊？ 警方：尚未發現可疑人士

民眾黨前主席柯文哲昨晚到台中逢甲夜市掃街拜票時，疑似遭人噴灑辣椒水攻擊，台中市第六分局副分局長陳谷楓表示，目前尚未發現可疑人士。（記者陳建志翻攝）

民眾黨前主席柯文哲昨晚陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往台中逢甲夜市掃街拜票時，傳出疑似遭人噴灑辣椒水攻擊，劉芩妤今天一早前往台中市警局第六分局報案，強調此為無差別攻擊、非常可惡，希望警方能全力查緝犯案人士；第六分局則表示，昨晚有員警隨行，現場並未發現有人噴灑辣椒水，目前持續擴大調閱監視器釐清。

劉芩妤表示，昨晚到逢甲夜市掃街時，約8點48分感覺到強烈的刺鼻味道，周遭有約20人都出現咳嗽等不適症狀，後來回想才發現從8點廣場開始，到後來吃烤魚，還有中途期間，以及最後要離開時，共遭受到4波的「無差別攻擊」，懷疑有不明人士沿途疑似噴灑辣椒水攻擊，直斥非常可惡、讓人痛心。

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不過劉芩妤也坦承，昨晚現場並無當場看到有人拿出辣椒水攻擊，但空氣中確實出現刺鼻讓人不舒服的氣味，希望警方能調閱監視器緝凶。

台中市警局第六分局副分局長陳谷楓表示，昨晚民眾黨前主席柯文哲與市議員參選人劉芩妤於逢甲夜市掃街拜票，警方全程依規劃派遣警力隨行，現場並未發現有人噴灑辣椒水等動作，活動結束後，接獲參選人反映疑遭不明人士噴灑辣椒水，已立刻成立專案小組積極調查，並在今天上午完成受理報案。

陳谷楓表示，現正持續擴大調閱相關監視器影像，釐清案情，經查掃街區域為行人徒步區，目前尚未發現所稱二人騎乘機車或可疑人士噴灑情形，將持續擴大調查，秉持勿枉勿縱原則，全力釐清事實、依法偵辦。

民眾黨前主席柯文哲（右）昨晚到台中逢甲夜市掃街拜票時，疑似遭人噴灑辣椒水攻擊，當時出現咳嗽、掩鼻動作。劉芩妤提供。

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