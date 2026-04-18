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    桃警「雷霆除暴專案」查獲153案 破四色牌賭場逮23賭客

    2026/04/18 12:32 記者謝武雄／桃園報導
    桃園警方執行擴大雷霆除暴專案，動員104名警力，破獲153起刑案、涉案人153人。（警方提供）

    桃園警方執行擴大雷霆除暴專案，動員104名警力，破獲153起刑案、涉案人153人。（警方提供）

    桃園市政府警察局桃園分局昨晚擴大執行「雷霆除暴專案」，動員分局、交通警察大隊、保安警察大隊、刑警大隊警力共104人，於桃園區設路檢點8處、臨檢點19處，共查獲各類刑案153件、涉案人153人，還破獲邱姓男子所經營之四色牌職業賭場，查獲賭客23名、賭資及抽頭金22萬餘元，可謂成果豐碩。

    勤前教育由警察局督察長許頌嘉主持，為擴大專案成效，桃園市政府衛生局、環保局、建管處也派員共同參與本次專案，針對酒店、汽車旅館等易滋生治安疑慮場所進行聯合查察，針對違規或違法業者，將依第三方警政機制從嚴裁處，全面淨化治安環境。

    本次雷霆除暴專案專案共查獲各類刑案153件、涉案人153人，其中包含一般刑案78件82人、竊盜6件6人、毒品22件22人、通緝23件19人、詐欺11件11人及公共危險13件13人，展現警方強力執法作為。

    警方表示，未來將持續規劃高強度掃蕩勤務，結合跨機關合作機制，針對賭場等不法場所加強查緝，全力維護社會治安，打造市民安心生活環境。

    桃園警方執行擴大雷霆除暴專案，動員104名警力，破獲153起刑案、涉案人153人。（警方提供）

    桃園警方執行擴大雷霆除暴專案，動員104名警力，破獲153起刑案、涉案人153人。（警方提供）

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