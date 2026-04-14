疑闖紅燈擦撞前車滑行15公尺 無照女騎士受傷還吃罰單

王女疑搶快闖紅燈，擦撞前方林姓騎士後滑行15公尺，造成全身多處擦挫傷送醫治療。（記者陸運鋒翻攝）

王姓女子昨天（13日）晚間8時許，騎機車行經台北市大安區仁愛路三段、新生南路一段路口時，疑因搶快闖紅燈，擦撞前方林姓騎士後滑行15公尺，造成王女全身多處擦挫傷送醫治療，而林男則自行就醫，但王女駕駛執照被吊銷，警方立即對其開單舉發，事故原因仍有待釐清。

大安警分局調查，24歲王女沿仁愛路三段往西方向行駛，行經新生南路一段路口時，疑因闖紅燈及未保持安全距離，擦撞前方紅燈減速的41歲林姓騎士左後照鏡，導致王女連人帶滑行約15公尺停下，路過民眾見狀紛紛報案。

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警方指出，事故造成2車均有車損，王女全身多處擦挫傷，送往台大醫院治療，林男則左手肘挫傷，自行前往台大醫院就醫，經檢視雙方無酒味酒容經同意未實施酒測。

警方說，由於王女駕照已被吊銷，將依道路交通管理處罰條例製單舉發，可處18000元至27000元罰鍰，至於詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步調查。

警方呼籲，駕駛人行經路口應遵守號誌指示減速慢行，做好隨時停車之準備並與前車保持適當安全距離，建立防禦駕駛觀念，以確保行車安全。

王女疑因闖紅燈擦撞前車受傷，還因無照被警方製單舉發。（記者陸運鋒翻攝）

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