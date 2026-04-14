女軍官墜城林橋 新北消防搜救2天發現遺體

新北市一名女子從城林橋墜落，消防搜救兩天，撈起冰冷遺體，卻認為藍姓女軍官，檢警今天下午將相驗釐清死因。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一名女子11日清晨在城林橋面徘徊，熱心民眾上前關切，未料不久仍傳出墜落，消防局119獲報，一名穿粉紅色衣服女子落水後掙扎，隨即沒入水中，消防單位連忙下船艇搜救兩天，13日在橋下水域發現，家屬接獲通知趕往指認，確認為31歲藍姓女子，還是空軍軍官，墜落及死因，仍待檢警今天下午相驗釐清；憲兵單位也出面了解，向服役單位了解相關生前與同事相處等情形。

這起女空軍軍官墜河案發生在11日清晨6時許，一名女子在板橋、土城交界的城林橋面來回走動，當時行經騎士見狀，好心停車勸阻，未料不久仍發生女子墜河意外，途經駕駛目擊墜落，通報119，消防單位獲報下船艇搜救，消防單位搜救兩天，13日下午在城林橋、浮洲橋間河面，發現浮屍，傍晚6時30分打撈上岸，通知家屬指認，家屬忍痛認出是愛女，哀痛逾恆。

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據透露，死者31歲藍姓女子，服務空軍某單位，家屬不清楚她為何墜落，警方查出身分後，轉報軍方，預計今天下午相驗，釐清墜落原因及死因。

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