網路曬槍又嗆聲 31歲男子下場慘了

31歲吳姓男子在網路社群PO槍枝、子彈照片及嗆聲，被收押及起訴。（雲林地檢署提供）

31歲吳姓男子去年11月涉嫌持衝鋒槍在桃園市某處民宅射擊，竟又在網路社群PO出槍枝、子彈照片及不雅的嗆聲字語，雲林檢警將他拘提到案，全案今（14）日偵結，依恐嚇公眾及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。據指出，吳嫌供稱已故「雲林黑道皇帝」是他的乾爺爺，槍枝是對方生前交付。

雲林地檢署指出，吳嫌疑因與他人發生糾紛，去年11月14日持衝鋒槍在桃園市某處朝民宅及車輛射擊，隨即被查獲移送法辦，吳嫌為避免遭人尋仇，12月28日透過IG發布多則限時動態，PO出槍枝及子彈照片，並留下「你們那些不是咖的，要在那問我身邊朋友照會我的，請私下找我，如果，我一定全捧場你們」、「開40幾槍不是假的」等字語。

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雲林地檢署與北港警分局、縣警局刑警大隊組成專案小組，由檢察官蔡少勳指揮偵辦，經過調查蒐證，今年1月7日持搜索票前往吳嫌住處搜索，當場查扣改造仿GLOCK非制式手槍1枝（含彈匣1個）及子彈4顆，並拘提吳嫌到案。

雲林地檢署表示，檢方訊後認為其涉案情節重大，且有逃亡與再犯之虞，向法院聲請羈押，雖一度裁定20萬元交保，但經檢方抗告成功，高院發回更審後改裁准羈押。

雲林地檢署強調，對於涉及槍砲、暴力犯罪案件及任何藉由網路平台散布暴力威嚇、挑釁社會秩序之行為，檢警「從速、從嚴」原則積極偵辦，全力維護公共安全。

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