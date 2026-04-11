台中驚險警匪追逐！毒鴛鴦拒檢狂逃竄 「慘卡車陣」破窗狼狽就逮

警方擊破駕駛座車窗及後照鏡，駕駛林男仍趁機逃竄。（民眾提供）

台中市區10日晚間上演驚險警匪追逐，一輛轎車因形跡可疑遭警方攔查，駕駛卻突然拒檢加速逃逸，從西屯區一路狂飆進入主要幹道，甚至在車流壅塞的路口被包圍時仍不肯就範，現場員警不得不破窗壓制，畫面驚險，引發路過民眾側目，整起過程宛如電影場景。

第六分局指出，昨晚9時許，員警於青海南街巡邏時發現該車異常，示意停車受檢，未料33歲林姓男子竟猛踩油門逃逸，一路行經台灣大道四段與安和路口時，因車流壅塞短暫受困，員警見機不可失，持警棍擊破車窗試圖控制駕駛，但林男不顧車窗破裂、甚至腿部遭玻璃割傷，仍趁車陣移動之際強行脫逃。

請繼續往下閱讀...

過程中不僅險象環生，還有民眾目擊拍下畫面，只見車輛在擁擠車潮中穿梭，警方緊追不放，林男隨後一路往國道方向逃逸，試圖甩開追緝，但警方持續調度警力圍捕，最終在中清路三段成功攔截該車，當車輛被逼停時，林男一度下車拔腿狂奔仍被壓制逮捕。

此時車內27歲吳姓女子則情緒崩潰，不斷哭喊尖叫，場面一度混亂，警方附帶搜索時發現車內藏有多項毒品，包括果汁（咖啡）包79.8公克、安非他命24.59公克及依託咪酯菸彈5.65公克，數量不小，經初步檢測，林男唾液亦呈毒品陽性反應，涉及毒駕，全案詢後依毒品等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查扣的毒品。（民眾提供）

警方最後攔下轎車逮捕林男及吳女。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法