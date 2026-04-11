F-15飛官消息外洩增救援難度！川普震怒 FBI火速逮一洩密人

FBI火速逮到一名洩密人。（彭博）

美軍一架F-15E雙座戰機本月3日在伊朗境內遭擊落，兩名機上飛官緊急彈射逃生，其中一人失聯。此事遭媒體率先披露，導致美軍救援計畫更加複雜、困難。美國總統川普為此大為震怒，甚至威脅記者若不交出消息來源，就準備抓去坐牢。在此敏感時刻，FBI本週逮捕了現年40歲，曾任職某特種軍事單位並持有最高機密權限的女子威廉斯（Courtney Williams），指控其曾向媒體洩露機密訊息。

綜合外媒報導，威廉斯於2010年至2016年間任職特別軍事單位（SMU）擔任技術員。她持有接觸最高機密（Top Secret/SCI）的安全許可。她接受過處理機密資訊的培訓，也長期接觸高度敏感的軍事行動與戰術訊息。

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根據法院文件，威廉斯曾透過電話與《Politico》調查記者哈普（Seth Harp）聯繫，在2022年至2025年交換過180則簡訊，通話時間累計達10小時。該名記者後來撰寫的書籍《布拉格堡卡特爾：特種部隊中的毒品販運和謀殺》（The Fort Bragg Cartel）將威廉斯列為消息來源，並引用了國防機密中的特定言論。此外，威廉斯還被發現曾透過個人社群媒體擅自發布國防機密消息。

FBI局長巴特爾（Kash Patel）在社群媒體上針對此事發文，表示此次逮捕向「任何潛在的洩密者」傳達了一個訊息：FBI絕不姑息洩露機密資訊的行為。

FBI反情報與間諜部門助理局長羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）表示：「威廉斯曾宣誓保護國家秘密，但她涉嫌背棄誓言，向媒體分享機密資訊，將我們的國家、戰士及盟友置於險境。這次起訴應對所有現任與前任安全權限持有者敲響警鐘：如果你未經授權披露機密、危害國家安全，FBI 必將追究你的罪責。」

《Politico》先前報導F-15E武器系統官失蹤，尚未被尋獲的細節，引發伊朗關注，並祭出懸賞，大大增加救援難度。威廉斯涉及外洩機密給媒體，引發外界聯想。不過目前無法證實威廉斯與F-15E洩密案有直接關係。

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