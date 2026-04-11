鄭麗文大讚習近平領中「完全脫貧」 陸委會：恐連李克強都無法認同......

中華亞太菁英交流協會今天舉辦「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視」座談會，邀請陸委會副主委沈有忠進行演講。（記者廖振輝攝）

「鄭習會」昨舉行，國民黨主席鄭麗文跟隨北京論調，於演說上提及「中華民族偉大復興」，並大讚習近平領導中國「完全脫貧」。對此，陸委會副主委沈有忠直言，這番吹捧，恐怕連中國前總理李克強都無法認同；這番話也未換來應有的尊重，分析認為，習近平不把此會談當成重要的事情，也可能認為鄭麗文在他的心目中還不夠分量。

中華亞太菁英交流協會今天舉辦「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視」座談會，邀請陸委會副主委沈有忠進行演講。

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沈有忠指出，鄭麗文在習鄭會時的講話，幾乎淪為對習近平的諂媚，她不僅使用中共的詞彙來倡議「中華民族的偉大復興」，更去吹捧習近平的領導，附和所謂中國已經達到完全脫貧、建成全面小康社會，還用「非凡的成就」來加以形容。

沈有忠說，鄭麗文這番吹捧，恐怕連他們前總理李克強都無法認同，因為李克強也親自說出來了，中共目前還有6億人口，薪水不過就是1000塊人民幣，在這樣的情況底下，看到台灣在野黨主席的去吹捧習近平偉大的政績，恐怕也是非常矛盾的事情。

沈有忠指出，鄭麗文如此高調的吹捧習近平，也沒有換來應有的尊重。在習鄭會時，鄭麗文的講稿連一半都還沒有講完，記者就被請出場，他的直播就被迫中斷。熟稔國際禮儀、大國談判的學者跟媒體分析認為，習近平不把此會談當成重要的事情，恐怕認為鄭麗文在他的心目中還不夠分量。

在歷史文化部分，沈有忠說，鄭麗文完全背棄了台灣的主體性，淪為中共的代言人，他在講稿中提到的「姓中國姓、講中國話、過中國節、拜中國神」，這些用詞和用語都是中共近期對台統戰的話術，完全不是無視台灣已經孕育出非常多元文化，更無視中共始終利用宗教、文化議題進行統戰威脅、介選。

沈有忠指出，鄭麗文在習鄭會後記者會上，有6題媒體提問，鄭麗文有5題用「習總書記」作為破題與回答，鄭甚至提到，習在說話她也認真做筆記，他非常好奇小本本記載什麼，是不是接下來如何達成消滅中華民國的進程。鄭麗文突然就變成「習總機」，變成了習近平的發言人。對於媒體的提問，鄭麗文完全都沒有提到台灣人民主張什麼，台灣的主流民意是什麼，這讓人感覺到相當的差異和遺憾。

沈有忠說，鄭麗文的訪問行程中，刻意包裝和平，「說出了在天上飛的應該是小鳥，在水裡游的應該是魚」，但在同一天，中共宣布進行實彈試射，在黃海北部劃定的禁航區，還劃定了整個東海 40 天的禁航區。這證明了鄭麗文所謂的「和平之旅」其實是自說自話，完全沒有辦法跟中共一手用武力來脅迫台灣、一手用統戰來分化台灣，能夠達到任何效果。

沈有忠總結，鄭麗文此行完全配合中共的敘事框架，甚至有一些媒體把它形容為叫做「投降之旅」。德國的主流媒體提到，面對中共持續性的脅迫，台灣選擇是到北京擺軟姿態，政黨在台灣持續的阻擋軍購，這樣的標題對國際社會釋放了一個非常重要的提醒與警告。

他強調，台灣主流民意非常的明確，捍衛國家主權和自由民主，反對中共武力脅迫、反對九二共識、一國兩制，反對國際打壓、反對中共對於台灣民主社會的滲透、破壞、統戰和介選，反對跨境鎮壓。面對威權的威脅，不應該妥協，不應該躺平，不應該主張台海議題是中國的內政問題，應該是要用強化國防，深化國際連結，用實力捍衛自由民主的生活方式。

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