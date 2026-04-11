滿堂紅負責人涉助詐團洗錢 北院裁定共犯連男收押禁見

檢方持續溯源追查發現，連堃程疑為詐團與滿堂紅之間的聯繫窗口。（資料照，記者劉詠韻攝）

連鎖麻辣鍋「滿堂紅」協助詐騙集團洗錢5287萬元，台北地檢署上月剛偵結起訴負責人蔡閔如及18名幹部，檢警溯源追查，發現男子連堃程疑為詐團與滿堂紅間的聯繫窗口，檢警10日搜索連男住居所等6處地點，拘提連男到案，檢察官複訊後，認定連男背後恐有影武者未到案，向法院聲請羈押禁見。台北地院今天裁定收押禁見。

資深影評人王清華於2006年創立「滿堂紅」，2018年進駐信義區貴婦百貨「Bellavita」後名氣大漲。不過王家父子於2020年因經營理念分歧出售股份，品牌經營權易手後逐漸走下坡，再受疫情與關店潮衝擊，營運轉以加盟模式為主，卻仍難止虧損。

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北檢偵辦詐騙案發現，詐團不法所得逾9億元，其中超過1億元流入包含滿堂紅在內的14家公司帳戶進行洗錢。檢方查出，多安寶創新、富比高數碼（後更名德興行銷）、滿堂紅國際餐飲、滿堂紅餐飲開發、台灣森源林業、新鴻佳、瑰鑫國際、寶來鑫創投、釧瓏公司、仁川公司、旺紅公司及金華苑國際等家公司被用作資金轉帳工具，透過多層帳戶反覆移轉製造斷點，以規避查緝。

北檢發現，詐騙所得匯入後，先透過第二層到第六層公司帳戶層層轉帳、反覆移轉資金，刻意製造金流斷點規避查緝。當金融機構進行查核時，「滿堂紅」負責人蔡閔如會指示員工製作假交易契約，將異常金流包裝為正常商業往來；待洗錢完成後，再扣除手續費將資金交付詐騙集團，並從中抽取報酬牟利。

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