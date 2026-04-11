外媒揭北京玩兩手策略！與台在野建立管道 百艘艦艇同步壓境

國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平在北京會面。（路透資料照、本報合成）

國民黨主席鄭麗文10日在北京會見中國國家主席習近平，成為近年少見的台灣在野領袖與中共最高層直接互動。多家國際媒體分析，此舉被視為北京在兩岸官方中斷往來下，嘗試建立新的對台互動管道。

《紐約時報》指出，北京持續拒絕與總統賴清德政府往來，卻選擇與國民黨維持接觸，相關互動被解讀為中國嘗試透過不同政治力量影響台灣對中路線。

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《美聯社》引述學者分析，在兩岸官方溝通停擺情況下，這場會面對習近平的重要性高於鄭麗文。北京被認為正透過在野互動建立「替代性溝通管道」，維持其對台議題的影響力。

路透：中國在台海周邊部署船艦 政治接觸伴隨軍事升溫

在政治接觸的背後，中國的軍事威嚇正急遽升溫。《路透》引述兩位台灣國安官員說法指出，中國本週在台海周邊部署了近100艘海軍與海警船艦。官員表示，中國平時在該區域部署量約50至60艘，近期數量激增「非常罕見」，且時機點與川習會前的國際角力高度吻合。國安局長蔡明彥示警，中國近期在東部沿海劃設長達一個多月的「保留空域」，研判是為了在國際談判前，測試美軍在印太地區的反應

針對會談內容，《美聯社》引述學者指出，鄭麗文的發言未呈現台灣社會的多元意見。學者認為，其說法難以反映整體民意，並質疑其在當前政治情境中的代表性。

《紐約時報》分析，這場會面發生在美中領導人可能接觸的時間點之前。北京可能藉此強化其對台議題的敘事，並向美方傳遞相關訊號。

《華爾街日報》社論指出，北京繞過賴清德政府接觸在野，可能在美中會晤中強化其對台主張，並爭取將「不支持台獨」轉為「反對台獨」，引發台灣恐成談判籌碼的疑慮。

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