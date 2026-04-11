抑制旅遊勝地生歪風 東港警跨海掃蕩小琉球職業賭場

東港警方昨天啟動快打部隊，跨海破獲職業賭場。（警方提供）

屏東小琉球是近年國旅新興勝地，但隨出入複雜，歪風漸生，為維護轄內治安平穩，東港警分局針對非法賭博場所加強掃蕩，昨天下午跨海登島，果然破獲一間職業賭場，共帶回19名賭客，大陣仗登船，引來鄉親側目。

東港警分局近日接獲情報，在小琉球一處鐵皮屋內有人聚集從事賭博行為，案經警方多日蒐證調查後，於昨天14時許，持屏東地方法院搜索票並跨海啟動快打警力前往查緝，當場逮獲莊家及賭客共計19人。

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警方表示，這批賭客以天九紙牌為賭具從事賭博行為，現場查扣賭資新台幣11萬2190元、天九牌、骰子、監視器主機及螢幕等不法證物，全案依刑法賭博罪移送台灣屏東地檢署偵辦。

東港警分局長高志正表示，非法賭博容易衍生暴力討債、重利借貸及其他治安問題，嚴重危害社會治安，也可能影響家庭和諧，如民眾在社區中發現可疑不法情事，請立即向警察機關舉報，警方除持續滾動式調整勤務部署，並結合科技辦案與傳統佈建，全力打擊犯罪，淨化社會治安，掃蕩職業賭場，澈底斬斷不法根源，落實「屏安護民」，並讓國旅勝地維持悠閒渡假的風氣。

東港警方昨天啟動快打部隊，跨海破獲職業賭場。（警方提供）

東港警方昨天啟動快打部隊，跨海破獲職業賭場。（警方提供）

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