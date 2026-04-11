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    老公在外保家衛國 人妻獨守空閨「闖紅燈」劈兩男

    2026/04/11 09:40 記者黃佳琳／高雄報導
    蘇姓人妻因老公擔任軍職長期不在家，耐不住寂寞竟與兩男發生婚外情。示意圖。（資料照）

    蘇姓人妻因老公擔任軍職長期不在家，耐不住寂寞竟與兩男發生婚外情。示意圖。（資料照）

    從事軍職的李姓男子，為守護家庭苦心放棄升遷調任回鄉，不料卻意外從妻子蘇女的舊手機中，翻出她與多名男子的曖昧對話。其中蘇女與高職老同學吳男不僅互稱「愛你」，更因擔心在男方宿舍碰面會被「抓猴」，大膽相約摩鐵洗鴛鴦浴並發生性行為，法官判處蘇女應賠償丈夫15萬元。

    判決指出，李男與蘇女結婚近20年，育有兩子。2024年間，李男因手機故障，向妻子借用舊手機，意外發現內藏驚人秘密。蘇女與高職同學吳男自2021年起頻繁聯繫，吳男不僅大膽邀約「一起洗鴛鴦浴」，蘇女也毫無避諱，擔心在宿舍見面「會被抓猴很恐怖」。

    吳男曾因蘇女生理期報到，露骨傳訊稱「又要等了，小心我闖紅燈」，蘇女亦親暱回覆「愛你喔」。同一時期，蘇女也跟沈姓球友疑似不倫，兩人不但一同出遊，沈男還曾探詢「那什麼時候可以射進去？」

    李男憤而對妻子、吳、沈男3人提告求償百萬。高雄地方法院審理時，吳男辯稱，蘇女當時僅告知第一段婚姻離婚，並未透露早已再婚，直到2021年10月看到蘇女手機訊息，才驚覺受騙並斷絕往來。沈男則說自己只是蘇女的麻將牌友和羽球球友，傳訊只是打嘴炮，並沒有發生過性行為。

    法官審酌相關事證後，蘇女明知自己仍有婚姻，卻與老同學逾越分際發生性行為，確實侵害配偶權且情節重大，考量李男因飽受打擊提早退伍、蘇女任職專櫃人員等身分與經濟資力，判處蘇女應賠償精神慰撫金15萬元；至於吳、沈兩人則因無法證明是在知曉蘇女有老公的情況下仍交往，因此判兩人無責免賠，可上訴。

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