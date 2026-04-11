伊朗代表團抵巴基斯坦將與美談判 黎巴嫩、以色列下週華府談和

美國與伊朗雙方即將在巴基斯坦談判停火，根據外媒消息指出，由伊朗高層官員組成的代表團已抵達巴基斯坦，將與與美方進行停火談判。美方則是由美國副總統范斯（見圖）率領代表團。（路透）

美國與伊朗雙方即將在巴基斯坦談判停火，根據外媒消息指出，由伊朗高層官員組成的代表團已抵達巴基斯坦，將與美方進行停火談判。美國總統川普則說，會談結果將在24小時內變得明朗。至於黎巴嫩總統府也宣布，與以色列下週將在華盛頓舉行會談。以色列雖然也證實，但也稱拒絕與黎巴嫩真主黨討論停火。

川普嗆伊朗：除了荷姆茲沒有任何籌碼

綜合媒體報導，在開戰超過1個月後，美國與伊朗近日達成為期2週的停火協議，雙方將於4月11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）展開談判。其中美方是由美國副總統范斯（JD Vance）率領代表團，而伊朗內部稍早傳出針對進行談判的代表團成員和權限問題陷入爭論。

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不過據外媒最新消息，由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）率領的伊朗代表團，已抵達伊斯蘭馬巴德，同行者包括外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）和其他安全與經濟官員。不過伊朗方面也重申，只有美國接受伊朗的先決條件，談判才會開始。

卡利巴夫先前曾表示，黎巴嫩停火及「解除對伊朗遭凍結資產的限制」，是與美國代表團展開談判的條件。

針對美伊將於巴基斯坦會談，川普在接受美媒訪問時則指出，會談結果將在24小時內變得明朗，不過他也提到，若是伊朗無法達成協議，美國將會恢復軍事打擊，並揚言美國軍艦正在準備彈藥和武器。

川普也在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）也發文嗆聲，「伊朗人似乎沒有意識到，他們根本沒有任何籌碼，除了以國際航道來短期勒索全世界。」

此外，黎巴嫩與以色列兩國也同意進行談判，黎巴嫩總統府發出聲明表示，黎巴嫩駐美大使、以色列駐美大使以及美國駐黎巴嫩大使，10日晚間已先進行首次電話會議。預計14日將在美國國務院舉行首次會議，討論宣布停火以及確定談判的日期。

以色列駐美國大使萊特（Yechiel Leiter）也證實，以方同意在華盛頓與黎巴嫩展開正式和談，不過萊特也強調，拒絕與黎巴嫩真主黨討論停火，並指即使展開談判，也不準備停止對真主黨的作戰行動。

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