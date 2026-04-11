夾娃娃機改裝變賭台 基隆台主非法經營被起訴

基隆市鍾姓男子將27台娃娃機台，改裝成賭博機台遭檢方起訴。（資料照）

基隆市鍾姓男子為吸引客源，將仁愛區夾娃娃機店內的27台選物販賣機改裝，變更為磁吸骰子、彈珠及乒乓球排列等隨機中獎模式，與玩家對賭財物。基隆地檢署偵結，認定機台已喪失選物販賣性質，屬非法經營電子遊戲場，今天（11日）依違反電子遊戲場業管理條例及賭博罪將鍾男提起公訴。

起訴書指出，鍾男明知未領有電子遊戲場業營業級別證不得經營相關業務，卻自前年8月起，在店內擺放27部改裝機台；其手法包括利用磁頭吸起裝有骰子、彈珠或乒乓球的透明盒子至高處後自動落下，視落下後的點數或排列組合兌換商品；另有部分機台透過夾取鐵盒彈入洞口，換取戳刮刮樂的機會，玩家每次投入10元，若未達成條件則硬幣歸店家所有。

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警方去年1月前往現場勘查，發現這類玩法完全取決於射倖性（隨機性），而非操作技術對價取物，本質上已構成對賭。檢方調查後認定，鍾男在公眾得出入的場所擺放改裝機台，同時觸犯在公眾得出入之場所賭博財物罪與非法經營電子遊戲場業罪，依鍾涉犯刑度較重的非法經營電子遊戲場業起訴。

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